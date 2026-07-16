Fuerteventura vuelve a tener restaurante Michelin

Sólo cuatro meses ha necesitado el chef Rigoberto Almeida para que su restaurante, El Pellizco Costa Calma, en Fuerteventura, entre en la codiciada Guía Michelin. Cuatro meses desde que presentara sus menús-degustación –‘La guantanamera’ y ‘La majorera’-, los primeros creativos de la isla, y revolucionara con ellos la cocina canaria gracias a su novedosa exploración culinaria y vanguardista de los viajes de ida y vuelta, influencias e interacciones entre el Caribe (Cuba) y las Islas Canarias, especialmente Fuerteventura.

Con la entrada de El Pellizco Costa Calma en la Michelin, actualmente único de la isla, Fuerteventura regresa a la Guía Roja tras 10 años de ausencia en la misma.

Define la Guía Michelin a El Pellizco Costa Calma en sus páginas: “Este sugerente restaurante, a pocos metros de la inmensa playa de Costa Calma (son casi 2 km de arena blanca), estamos seguros de que te gustará, pues a su excelente nivel gastronómico se suma el hecho de disponer de una amplia y confortable terraza, dominada por los tonos blancos.

El chef Rigoberto Almeida, un cubano con raíces canarias (es nieto de tinerfeños), defiende una cocina que plasma recuerdos de su Cuba natal y combina la esencia caribeña con el mejor producto canario, creando platos con sabores muy equilibrados. La propuesta gira, exclusivamente, en torno a dos menús (La Majorera y La Guantanamera), con pases tan llamativos como el Pez en el agua (gelatina de tomate majorero con pescado curado, hierbas aromáticas y aceite de albahaca) o el que llaman Flor y néctar de cabra, que toma como base una pata de cabra curada durante meses, con sal, y luego laminada bajo la técnica "cabra-bushi" (la llaman así por estar inspirada en el katsuobushi japonés)”.

La Guía Michelin destaca también a El Pellizco Costa Calma en su artículo de ‘Novedades de julio 2026’, citando en primer lugar “la fusión cubano-canaria, con la que el chef Rigoberto Almeida está sorprendiendo”.

Dos más

Más allá de esta agradable incorporación, poniendo a Fuerteventura en el mapa gastronómico nacional, Lanzarote sigue demostrando músculo e incopora dos nuevos restaurantes en esta novedades del mes de julio: La Tegala y Citurna.

Según la valoración del inspector, La Tegala "es un atractivo restaurante panorámico, que ya vivió una etapa de esplendor, retoma el vuelo y toma un nuevo rumbo bajo la batuta del chef Daniel Jiménez, natural de la misma isla de Lanzarote. La propuesta, que empieza con un aperitivo en la barra de bienvenida, se concreta en unos platos de carácter creativo que ponen al día tanto la culinaria conejera como la de las Islas Canarias en general, incorporando algún que otro detalle de otras latitudes. Encontrarás tres menús (La Tegala, La Tegala 2.0 y Maresía), con platos tan maravillosos como la Morena del Atlántico, el Cherne a la brasa, su Conejo al salmorejo... ¿Curiosidades? En la bodega, por la que también se pasa, muestran una mesa repleta de quesos autóctonos y un pequeño barril con Ron Arehucas Selección Familiar, que se añeja durante 18 años".

Por su parte, los inspectores señalan de Citurna que "¿Podemos descubrir los sabores del mundo en un solo lugar? Aquí, en un entorno de singular paisajismo volcánico, defienden que sí, pues tomando como referencia sus raíces latinoamericanas (el chef Rubén Darío Rivera es natural de Colombia), las fusionan con el producto canario y hacen sutiles guiños culinarios a otras culturas. La carta, que siempre contempla interesantísimas propuestas (pregunta por el Pescado local a la brasa), se ve apoyada por dos buenos menús degustación: Ruta compartida y Experiencia Citurna".