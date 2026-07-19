Éxito del viñedo canario en la Guía Peñín: del mito a la admiración nacional

El reconocimiento crítico del vino elaborado en Canarias mantiene su particular idilio con el éxito y ya no estamos ante unos unicornios aislados, sino en una ilusionante tendencia que aumenta la presencia de pequeñas bodegas en la élite nacional. Las calificaciones de la Guía Peñín para sus catas de 2026 consolidan los mejores presagios: la regularidad de una serie de viticultores que han sabido interpretar el territorio sin necesidad de recurrir a la estandarización comercial. No estamos ante un éxito efímero, sino ante la confirmación de que el mercado de valor premia la autenticidad y singularidad frente a la uniformidad.

El examen de los resultados revela un panorama donde la excelencia ya no es patrimonio exclusivo de una única zona o tipología. Las altas puntuaciones se distribuyen entre vinos tintos de perfil atlántico, blancos de marcada acidez y elaboraciones dulces históricas, abarcando desde las laderas de Tenerife hasta los paisajes de ceniza de Lanzarote, pasando por los reductos tradicionales de La Palma y El Hierro.

Factores

Para explicar la solvencia con la que los vinos canarios se sitúan en las horquillas más altas de la crítica nacional (entre los 94 y los 97 puntos), conviene alejarse de los análisis institucionales, simplones y manidos —y más ahora que todos se han subido al carro—, y analizar los factores que determinan su perfil organoléptico. Uno, que es profano en temas técnicos, trata de preguntar y escuchar a los hombres y mujeres que están a diario en las viñas, para poder explicar con cierto criterio en qué se basa este éxito y cuáles son las causas que dan esa singularidad al vino canario, "el más puro del Atlántico", según afirmó el enólogo Rául Pérez a este periódico.

Una de las ediciones de la Guía Peñín. / LP / DLP

Para comprender por qué los catadores nacionales e internacionales valoran tanto el producto de las islas, debemos mirar al origen y al método. El secreto no está en fórmulas complejas de laboratorio, sino en cómo los viticultores canarios han sabido conservar un patrimonio histórico y geográfico que simplemente no existe en el resto del continente. Si traducimos los datos técnicos a un lenguaje más comprensible, el éxito de nuestros vinos se sostiene sobre cuatro factores clave:

Parras únicas que sobrevivieron a una plaga mundial: A finales del siglo XIX, un insecto devastador llamado filoxera destruyó casi la totalidad de los viñedos de Europa. Por su aislamiento, Canarias se salvó de aquella catástrofe. Esto significa que nuestras viñas son de las pocas en el mundo que están plantadas en "pie franco"; es decir, la planta crece directamente sobre sus propias raíces originales, sin necesidad de injertos con raíces de otros continentes. Son cepas viejas, muchas veces centenarias, que dan menos cantidad de uva, pero con una concentración de sabor y una autenticidad imposibles de replicar.

A finales del siglo XIX, un insecto devastador llamado filoxera destruyó casi la totalidad de los viñedos de Europa. Por su aislamiento, Canarias se salvó de aquella catástrofe. Esto significa que nuestras viñas son de las pocas en el mundo que están plantadas en "pie franco"; es decir, la planta crece directamente sobre sus propias raíces originales, sin necesidad de injertos con raíces de otros continentes. Son cepas viejas, muchas veces centenarias, que dan menos cantidad de uva, pero con una concentración de sabor y una autenticidad imposibles de replicar. La huella del suelo volcánico y el picón: El sustrato de basalto, las coladas y el picón negro no solo definen nuestras postales, sino también el sabor que va dentro de la botella (embotellar el paisaje). Esta tierra volcánica transmite al vino unos matices muy sutiles que a menudo recuerdan al humo o a la piedra. Pero su mayor ventaja es que aporta una gran frescura natural. Esa chispa de frescor evita que el vino sea pesado en la boca y, además, funciona como un conservante natural que le permite envejecer y mejorar con los años dentro de la botella.

La técnica del cultivo de la viña en cordón trenzado de La Orotava es Bien de Interés Cultural. / Arturo Jiménez.

Un aire acondicionado natural: Por nuestra posición geográfica, cerca de las costas africanas, las islas deberían tener un clima demasiado cálido para hacer vino fino. Sin embargo, la gran altitud de nuestras medianías —con viñedos que a veces superan los mil metros de altura— y la humedad constante que traen los vientos alisios actúan como un refrigerador natural. Gracias a este frescor, la uva madura muy despacio y a su ritmo, reteniendo todos los aromas de la fruta y evitando que los vinos tengan una graduación alcohólica exagerada.

Por nuestra posición geográfica, cerca de las costas africanas, las islas deberían tener un clima demasiado cálido para hacer vino fino. Sin embargo, la gran altitud de nuestras medianías —con viñedos que a veces superan los mil metros de altura— y la humedad constante que traen los vientos alisios actúan como un refrigerador natural. Gracias a este frescor, la uva madura muy despacio y a su ritmo, reteniendo todos los aromas de la fruta y evitando que los vinos tengan una graduación alcohólica exagerada. El valor del trabajo a mano y los cultivos tradicionales: Las formas de sembrar la viña en las islas son auténticos monumentos a la supervivencia. El sistema de cordón trenzado en el Valle de La Orotava o los grandes hoyos excavados en la ceniza de Lanzarote nacieron para proteger a la planta del viento y buscar la humedad. Al ser terrenos tan difíciles, empinados y singulares, aquí es imposible utilizar maquinaria industrial. Todo el proceso, desde el cuidado de la parra hasta la recogida de la uva, se hace estrictamente a mano. Es una agricultura artesanal que garantiza un cuidado minucioso de cada racimo antes de entrar en la bodega.

La Geria, en Lanzarote / LP / DLP

La radiografía

El desglose de los resultados sitúa en la posición más destacada a Suertes del Marqués Edición 3 2024 (Tinto), que alcanza los 97 puntos, una calificación reservada a vinos de dimensión internacional. La firma liderada por Jonatan García en el Valle de La Orotava demuestra una regularidad destacable al situar también sus referencias Vidonia 2024 (tanto la versión convencional como la V.P. Crianza) y Parcela Las Suertes 2024 en el estrato de los 96 puntos.

Este selecto grupo de los 96 puntos comparte espacio con dos ejemplos extremos de la diversidad isleña. Por un lado, el Timanfaya Moscatel Selección 1999 Dulce (Bodegas Timanfaya, D.O. Lanzarote), que constata el valor patrimonial y la resistencia al tiempo de los dulces de la isla. Por otro, el tinto Táganan Margalagua 2024 (Envínate, D.O.P. Islas Canarias), un vino que ejemplifica la viticultura de acantilado de Anaga y la mínima intervención en bodega.

Suertes del Marqués logra la mayor puntuación canaria de la guía. / LP / DLP

Dentro de la élite local encontramos la diversidad propia del panorama isleño . Envínate repite en los 95 puntos con su Táganan genérico y lidera un bloque de 94 puntos donde la geografía canaria se muestra en toda su extensión. En este nivel destaca el peso de bodegas del Valle de Güímar como Hermanos Mesa (La Choza del Cabrero y Los Pelados), la precisión técnica de Borja Pérez en Ycoden-Daute-Isora (Artífice Vidueños), o la personalidad de Tierra Fundida. Asimismo, el arraigo de las islas occidentales queda refrendado por los 94 puntos obtenidos por los dulces tradicionales de HM Las Vetas en El Hierro y Bodegas Carballo en La Palma, junto al blanco Los Tabaqueros de Llanos Negros.

El reto

La lectura de estas puntuaciones obliga a una reflexión que va más allá de la celebración. El reconocimiento de la Guía Peñín valida el modelo de negocio basado en el origen y el respeto al paisaje, pero también expone las fragilidades del sector. La viticultura heroica que sostiene estos vinos implica costes de producción considerablemente más elevados que los de las regiones vitivinícolas industriales de la península.

El desafío inmediato no solo consiste en obtener mejores notas, sino en asegurar el relevo generacional en el campo, mantener la rentabilidad del viticultor y gestionar una demanda exterior creciente con unos volúmenes de producción estructuralmente limitados.

Tenerife

Suertes del Marqués Edición 3 2024 (Tinto) | D.O. Valle de La Orotava — 97 ptos.

| D.O. Valle de La Orotava — Táganan Margalagua 2024 | Envínate • D.O.P. Islas Canarias — 96 ptos.

| Envínate • D.O.P. Islas Canarias — Suertes del Marqués Vidonia V.P. 2024 Crianza | D.O. Valle de La Orotava — 96 ptos.

| D.O. Valle de La Orotava — Suertes del Marqués Vidonia 2024 | D.O. Valle de La Orotava — 96 ptos.

| D.O. Valle de La Orotava — Suertes del Marqués Edición 3 2024 (Blanco) | D.O. Valle de La Orotava — 96 ptos.

| D.O. Valle de La Orotava — Suertes del Marqués Parcela Las Suertes 2024 | D.O. Valle de La Orotava — 96 ptos.

| D.O. Valle de La Orotava — Táganan 2024 | Envínate • D.O.P. Islas Canarias — 95 ptos.

| Envínate • D.O.P. Islas Canarias — Artífice Vidueños 2022 | Borja Pérez González • D.O. Ycoden-Daute-Isora — 94 ptos.

| Borja Pérez González • D.O. Ycoden-Daute-Isora — Tierra Fundida Wanderer Chica Reductiva 2024 | D.O. Tacoronte-Acentejo — 94 ptos.

| D.O. Tacoronte-Acentejo — La Choza del Cabrero 2023 | Bodega Hermanos Mesa • D.O. Valle de Güímar — 94 ptos.

| Bodega Hermanos Mesa • D.O. Valle de Güímar — Los Pelados 2023 | Bodega Hermanos Mesa • D.O. Valle de Güímar — 94 ptos.

| Bodega Hermanos Mesa • D.O. Valle de Güímar — Palo Blanco 2024 | Envínate • D.O.P. Islas Canarias — 94 ptos.

| Envínate • D.O.P. Islas Canarias — Suertes del Marqués Trenzado 2024 | D.O. Valle de La Orotava — 94 ptos.

| D.O. Valle de La Orotava — Suertes del Marqués Los Pasitos 2024 | D.O. Valle de La Orotava — 94 ptos.

| D.O. Valle de La Orotava — La Santa de Úrsula 2024 | Envínate • D.O.P. Islas Canarias — 94 ptos.

| Envínate • D.O.P. Islas Canarias — Migan 2024 | Envínate • D.O.P. Islas Canarias — 94 ptos.

| Envínate • D.O.P. Islas Canarias — Suertes del Marqués La Solana 2024 | D.O. Valle de La Orotava — 94 ptos.

| D.O. Valle de La Orotava — Suertes del Marqués El Chibirique 2023 | D.O. Valle de La Orotava — 94 ptos.

Lanzarote

Timanfaya Moscatel Selección 1999 Dulce | Bodegas Timanfaya • D.O. Lanzarote — 96 ptos.

| Bodegas Timanfaya • D.O. Lanzarote — Tao Paraje 2023 | TAO Viticultores • D.O. Lanzarote — 94 ptos.

| TAO Viticultores • D.O. Lanzarote — Tenesar 2023 | TAO Viticultores • D.O. Lanzarote — 94 ptos.

La Palma

Carballo Malvasia Dulce 2019 Dulce | Bodegas Carballo • D.O. La Palma — 94 ptos.

| Bodegas Carballo • D.O. La Palma — Llanos Negros Los Tabaqueros | D.O. La Palma — 94 ptos.

El Hierro