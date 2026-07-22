Parece la costa italiana, pero está en Canarias: así es uno de los restaurantes "más bonitos y mágicos de España”

Lanzarote es reconocida mundialmente por sus paisajes volcánicos de belleza inigualable, moldeados por la naturaleza y, en varios casos, intervenidos magistralmente por la mano del artista local César Manrique, como Jameos del Agua, el Mirador del Río (ambos espacios con restaurantes que ofrecen gastronomía local) y la vivienda del artista, sede de la Fundación César Manrique en Tahíche, entre otros lugares.

Manrique también intervino en propiedades privadas. Destaca de manera particular por su singularidad arquitectónica, su integración paisajística y las historias que en él se entrelazan: LagOmar. Situado en el Oasis de Nazaret, en el municipio de Teguise, este complejo no es solo una vivienda, un lago, piscina y un afamado restaurante en una roca, sino una propiedad con una profunda historia que se ha convertido en un auténtico icono.

LagOmar ha sido descrito como "uno de los restaurantes más bonitos de España" y esta afirmación de la tiktoker @stellatrece dista mucho de ser una hipérbole. Su emplazamiento es, en sí mismo, una declaración de intenciones: "Un lugar mágico donde la roca volcánica y el diseño se fusionan. Túneles, cuevas y terrazas con vistas que te conectan con el alma de la isla", detalla la creadora de contenido en un vídeo que se ha hecho viral y acumula 2,8 millones de reproducciones.

Esta "joya arquitectónica única" va más allá de ser un simple establecimiento culinario. LagOmar ha sido concebido como un "auténtico oasis gastronómico" donde la experiencia de la comida se fusiona con el deleite sensorial que proporciona el espacio.

Cada elemento, desde la disposición de las mesas hasta la iluminación estratégica, está diseñado para realzar la belleza natural y la intervención humana, ofreciendo una vivencia que estimula no solo el paladar, sino también la vista, el oído y el tacto.

Los platos servidos buscan complementar esta atmósfera, priorizando la calidad de los ingredientes y la maestría en su preparación, asegurando que la propuesta culinaria esté a la altura de la grandiosidad del lugar. Es, en esencia, una simbiosis perfecta entre la creación artística y la naturaleza volcánica de Lanzarote.

La conexión con Omar Sharif

Uno de los capítulos más fascinantes y, a la vez, enigmáticos de la historia de LagOmar, es su presunta conexión con el legendario actor egipcio Omar Sharif, protagonista de clásicos cinematográficos como Lawrence de Arabia y Doctor Zhivago.

La leyenda popular narra que Sharif adquirió esta vivienda en Nazaret y, en una fatídica partida de bridge, la perdió a manos del promotor inmobiliario Samuel Benady. Esta historia ha calado hondo en el imaginario colectivo y ha contribuido significativamente al misticismo que envuelve la propiedad.

Sin embargo, como suele ocurrir con las leyendas, la realidad histórica difiere en ciertos puntos. Investigaciones y testimonios, como los recogidos por Félix Hormiga en su obra Jesús Soto 1928-2003. La luz de la piedra, editado por el Cabildo de Lanzarote, arrojan luz sobre este mito. Hormiga afirma categóricamente que "la casa jamás fue propiedad del famoso artista egipcio".

Entonces, ¿cómo surgió y perduró esta leyenda? La clave reside en la figura de Samuel Benady, un promotor de Gibraltar con una destacada presencia en Canarias. Benady era un gran aficionado al bridge, al igual que Omar Sharif. Se sabe que Sharif mantuvo una estrecha amistad con Robert Slavenberg, un renombrado jugador de bridge holandés que, curiosamente, también fue profesor de tenis en el Arrecife Gran Hotel de Lanzarote y llegó a disputar la Copa Davis. Slavenberg, a su vez, tenía una sólida relación con Benady, a quien ayudaba en la venta de sus propiedades.

La visita de Omar Sharif a Lanzarote n 1972

La verdadera conexión de Omar Sharif con LagOmar se produce en 1972, cuando el actor visita Lanzarote para el rodaje de algunas escenas de la miniserie televisiva La isla misteriosa, una adaptación de la novela de Julio Verne, codirigida por Juan Antonio Bardem y Henri Colpi. Durante su estancia, Sharif autorizó a Benady a bautizar la casa con su nombre.

La intención era clara: utilizar la fama del actor para promocionar la propiedad y, al mismo tiempo, organizar campeonatos de bridge en el lugar, con la promesa de que Sharif atraería a los mejores jugadores del mundo a la isla. Esta estrategia de marketing, aunque basada en una cesión de nombre y no en una propiedad real, fue extraordinariamente efectiva.

La leyenda popular narra que Sharif adquirió esta vivienda en Nazaret y, en una fatídica partida de bridge, la perdió a manos del promotor inmobiliario Samuel Benady

La razón por la que el sueño de los campeonatos de bridge no se materializó fue la precaria situación económica de Omar Sharif. Tras enfrentar una quiebra, el actor se vio forzado a reorientar su carrera, aceptando una oferta de la Casa Real alauita en Marruecos para liderar su equipo de bridge.

A pesar de esto, la narrativa de la "casa de Omar Sharif" y la supuesta pérdida en una partida de cartas se arraigó profundamente. La presencia en el Museo LagOmar de una fotografía que muestra a Sharif y Benady jugando a las cartas, aunque sin certeza de que fuera en el Oasis de Nazaret, alimentó aún más esta creencia popular, consolidando una leyenda que ha perdurado hasta la actualidad, añadiendo una capa de misterio y atractivo a la propiedad.

La casa LagOmar sale a la venta en Lanzarote / LagOmar

De ruinas a obra maestra en manos de arquitectos visionarios

La historia contemporánea de LagOmar comienza a finales de los años ochenta del siglo pasado, cuando la propiedad, sumida en un estado de abandono y ruina, fue descubierta por el exmatrimonio de arquitectos Beatriz Van Hoff (de origen uruguayo) y Dominik Von Boettinger (de nacionalidad alemana). Su encuentro con el lugar fue casi fortuito pero transformador. Dominik, durante un viaje a Lanzarote para visitar a un amigo, quedó cautivado por el Oasis de Nazaret y, en particular, por aquella estructura singular. Su visión y entusiasmo convencieron a Beatriz para que ambos, que entonces desarrollaban su actividad profesional entre Gibraltar y el sur de España, se trasladaran a la isla para emprender el ambicioso proyecto de restauración y hacer de aquel lugar su residencia.

La rehabilitación del inmueble se inició a principios de los años 90 y fue un proceso que demostró una profunda comprensión del entorno y un respeto por la estética local, fuertemente influenciada por la obra de César Manrique. El matrimonio de arquitectos no solo se dedicó a la restauración de la vivienda principal, sino que expandió el proyecto, aprovechando la antigua cantera de rofe (piedra volcánica) adyacente para construir un lago artificial, extensos jardines y, por supuesto, el restaurante que hoy es parte fundamental de LagOmar. Además, concibieron un museo, inaugurado en el año 2000, dedicado a preservar la memoria del paso de Omar Sharif por Lanzarote, consolidando así la leyenda que tanto ha contribuido a la fama del lugar.

Restaurante Lagomar / LP/DLP

La clave de la excepcional integración arquitectónica y paisajística de LagOmar radica en la colaboración con figuras clave del arte lanzaroteño. Beatriz y Dominik contaron con la invaluable dirección artística de Jesús Soto, un artista fundamental en el desarrollo de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote. Soto fue un colaborador cercano de César Manrique en la creación de obras emblemáticas de la isla, como Jameos del Agua, las Montañas del Fuego (Timanfaya) y el Monumento al Campesino.

Su maestría en el diseño de iluminación y la creación de espacios orgánicos fue crucial en LagOmar, donde incluso existe una sala dedicada a él. La pareja de arquitectos también buscó el asesoramiento de jardineros expertos, asegurando que la vegetación y el diseño paisajístico se integraran perfectamente con la arquitectura volcánica. Este enfoque colaborativo, sumado a la visión de los propietarios, transformó unas ruinas en una obra de arte viva, un testamento a la capacidad humana de moldear y embellecer la naturaleza.

Venta de la vivienda LagOmar

La prosperidad que Samuel Benady experimentó en Lanzarote no fue eterna. La crisis del petróleo de 1975 marcó un punto de inflexión devastador para sus finanzas. Agobiado por las deudas y las dificultades económicas, Benady se vio forzado a abandonar la isla, dejando atrás su ambicioso proyecto y la propiedad que había edificado con tanto esmero.

Tras la partida de Benady, la vivienda que hoy conocemos como LagOmar pasó a manos de John Holmes. Fueron los herederos de Holmes quienes, en 1989, vendieron la casa en Nazaret a los arquitectos Beatriz Van Hoff y Dominik Von Boettinger. Este traspaso marcó el inicio de la era de la transformación de la propiedad, pasando de ser una ruina con una leyenda a convertirse en el icónico complejo que es hoy.

Beatriz Van Hoff y Dominik Von Boettinger pusieron a la venta LagOmar a finales de 2022 con un precio de 7.500.000 euros. Esta decisión no solo es significativa por el valor monetario, sino por lo que representa: la oportunidad de adquirir un pedazo de la historia y el arte de Lanzarote, un lugar que ha sido testigo de la evolución de la isla como destino turístico y cultural.

LagOmar, icono de moda, cine y fotografía

La excepcionalidad de LagOmar no se ha limitado a su reconocimiento local o nacional. A lo largo de los años, la propiedad se ha consolidado como un verdadero icono global, convirtiéndose en uno de los escenarios más solicitados y fotografiados de Lanzarote. Su estética única y su atmósfera envolvente lo han convertido en un imán para profesionales de la moda, el cine, la televisión y la publicidad, cuyas producciones han llevado la imagen de LagOmar a los rincones más lejanos del planeta.

Las redes sociales han amplificado exponencialmente la visibilidad de LagOmar. Miles de fotografías y videos compartidos por visitantes y profesionales han contribuido a su fama, convirtiéndolo en un destino de ensueño para los amantes de la arquitectura, el diseño y los paisajes singulares. Más allá del ámbito digital, LagOmar ha sido protagonista de importantes campañas publicitarias y editoriales de moda. Un ejemplo destacado es la campaña de Zara Home (Grupo Inditex) de 2015, que eligió LagOmar como telón de fondo para los diseños de la top model española Blanca Padilla.

El impacto de LagOmar también se ha sentido en el mundo de las publicaciones especializadas. Revistas de gran calado en el ámbito del diseño y la arquitectura, como ElleDecor y AD, han dedicado espacio a la propiedad en sus páginas, destacando su valor artístico y su integración armónica con el paisaje lanzaroteño.

El atractivo de LagOmar ha trascendido las fronteras del papel y la fotografía para adentrarse en la televisión. En 2016, la supermodelo alemana Heidi Klum eligió este paradisíaco enclave para grabar varios episodios de la popular competición Germany's Next Topmodel para la cadena ProSieben.