Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Gazpacho de sandía
Una receta ideal para refrescarse en los días calientes del verano, que además se prepara en pocos minutos
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El gazpacho de sandía tiene ese punto de receta agradecida que uno busca cuando aprieta el calor: fresco, ligero y con una dulzura discreta que no le roba protagonismo al tomate ni convierte el plato en un postre disfrazado. Se prepara en pocos minutos, entra solo y demuestra que a veces basta con cambiar un ingrediente para darle otra vida a uno de los grandes clásicos del verano.
Ingredientes:
- 500 g sandía
- Una rebanada pan de molde
- 3 tomates maduros
- Una cebolla pequeña
- 1/2 pimiento verde
- Un trozo de pepino
- Agua fría
- Vinagre
- Pimienta
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal marina
Elaboración:
- Lo primero es remojar el pan en agua fría y colocarlo en un cuenco amplio.
- Y lo siguiente ir poniendo el resto de los ingredientes, cortados, en el mismo cuenco
- Se va moliendo con el brazo batidor (o túrmix) hasta que esté líquido. Se pasa por un colador chino y se rectifica de sal.
- Se añaden dos cucharadas de vinagre y tres de aceite de oliva virgen extra (o al gusto). Se vuelve a batir bien. Se deja enfriar en la nevera, se rectifica de sal (y pimienta si quieren) y listo.
Los robots: Si tienen un robot de cocina, pues mejor, claro. Y también es válido el vaso batidor. Pero ya ven que se puede hacer con lo que, seguro, tenemos todos en casa
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