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Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Gazpacho de sandía

Una receta ideal para refrescarse en los días calientes del verano, que además se prepara en pocos minutos

Gazpacho de sandía.

Gazpacho de sandía. / Jaime Puig

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Jaime Puig

Jaime Puig

Las Palmas de Gran Canaria

El gazpacho de sandía tiene ese punto de receta agradecida que uno busca cuando aprieta el calor: fresco, ligero y con una dulzura discreta que no le roba protagonismo al tomate ni convierte el plato en un postre disfrazado. Se prepara en pocos minutos, entra solo y demuestra que a veces basta con cambiar un ingrediente para darle otra vida a uno de los grandes clásicos del verano. 

Ingredientes: 

  • 500 g sandía 
  • Una rebanada pan de molde 
  • 3 tomates maduros 
  • Una cebolla pequeña 
  • 1/2 pimiento verde 
  • Un trozo de pepino 
  • Agua fría 
  • Vinagre 
  • Pimienta 
  • Aceite de oliva virgen extra 
  • Sal marina

Elaboración:

  1. Lo primero es remojar el pan en agua fría y colocarlo en un cuenco amplio.
  2. Y lo siguiente ir poniendo el resto de los ingredientes, cortados, en el mismo cuenco
  3. Se va moliendo con el brazo batidor (o túrmix) hasta que esté líquido. Se pasa por un colador chino y se rectifica de sal.
  4. Se añaden dos cucharadas de vinagre y tres de aceite de oliva virgen extra (o al gusto). Se vuelve a batir bien. Se deja enfriar en la nevera, se rectifica de sal (y pimienta si quieren) y listo.

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