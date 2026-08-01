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La Penúltima y nos vamos

Podcast | Luis Díaz de Losada: un gastrónomo ilustrado

Vamos cerrando la temporada con una conversación de altura sobre gastronomía, hedonismo y viajes

Luis Díaz de Losada, el día de la grabación.

Luis Díaz de Losada, el día de la grabación. / LP / DLP

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José Luis Reina

José Luis Reina

Las Palmas de Gran Canaria

Cuando nos referimos a alguien como gastrónomo debemos hacerlo con precaución y pruebas, entre otras cosas para que el término no se banalice. En este episodio del podcast gastronómico de Canarias charlamos con uno de verdad: Luis Díaz de Losada. Su pasión por la gastronomía, sus viajes alrededor de ella, sus libros, la colección de vinos o esa especial sensibilidad para analizar el placer del buen comer y el buen beber, lo convierten en una figura indiscutible en este ámbito.

Además de formar parte de la Academia de Gastronomía de Santa Cruz de Tenerife, Díaz de Losada conoce como pocos el panorama gastronómico regional y nacional, pues en su papel de comensal trata de estar al corriente de novedades, tendencias y talentos emergentes. En este capítulo, el penúltimo de la temporada, se habla con la calma que requiere la situación ante la cantidad de temas a tratar, desde la cocina hasta la sala, desde Francia hasta España, desde la filosofía hasta la psicología.

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