Ugo Chan conquista Maspalomas Golf en el exitoso estreno de Star Nights

Maspalomas Golf Star Nights by Mahou & Lopesan ha celebrado con un rotundo éxito su primera velada. La propuesta gastronómica de Ugo Chan, distinguido con una estrella Michelin, inauguró este viernes un ciclo que nace para unir alta cocina, música, hospitalidad y ocio premium en uno de los escenarios más singulares del sur de Gran Canaria.

La cita reunió a 200 comensales y colgó el cartel de completo, confirmando la expectación generada por esta nueva experiencia. Desde la recepción hasta la sesión final de DJ, cada detalle fue concebido para ofrecer una noche completa, capaz de trascender el formato de una cena y permanecer en el recuerdo de los asistentes.

Una puesta en escena diseñada alrededor de la gastronomía

La decoración convirtió los espacios de Maspalomas Golf en un escenario inspirado en el universo de la cocina. Cucharas y otros elementos gastronómicos articularon una ambientación cuidada, cuyo centro de mesa recreaba un caldero al fuego: un recipiente con hierbas aromáticas, una cuchara dispuesta sobre un salvamantel y un círculo de velas que evocaba las llamas.

Nada más llegar, los asistentes pudieron disfrutar de una cerveza bien fría antes de dar paso al cóctel de bienvenida, de una hora y media de duración, que ofreció nueve pases gastronómicos acompañados de champán y una selección de bebidas premium. Uno de los grandes focos visuales fue una espectacular barca tematizada con la identidad de Ugo Chan, desde la que se sirvieron ostras y otras propuestas del aperitivo.

La cena se desarrolló en un espacio envuelto por un gran telón blanco iluminado, que aportó intimidad y reforzó el carácter escénico de la velada. El menú continuó con tres platos creados por el chef, algunos de ellos terminados ante los propios comensales, convirtiendo el servicio en parte de la experiencia.

El sello de Ugo Chan, trasladado a Maspalomas

Ocho profesionales del equipo de Ugo Chan trabajaron de la mano con el personal de Maspalomas Golf para trasladar a Gran Canaria la precisión, la creatividad y el nivel de servicio que caracterizan al restaurante madrileño. Esta coordinación permitió cuidar tanto la ejecución gastronómica como el ritmo de una noche diseñada como un recorrido de principio a fin.

La música en directo acompañó el cóctel y regresó durante los postres. Después, la celebración continuó con una sesión de DJ hasta las tres de la madrugada, prolongando el ambiente de encuentro y ocio con el que Star Nights quiere diferenciarse dentro de la programación estival de la isla.

Dos nuevas noches para vivir Star Nights

Tras el éxito de esta primera cita, Maspalomas Golf Star Nights continuará el próximo 8 de agosto con DSTAgE, el restaurante de Diego Guerrero reconocido con dos estrellas Michelin. El ciclo concluirá el 21 de agosto con Gofio, del chef canario Safe Cruz, distinguido con una estrella Michelin.

Las reservas permanecen abiertas para ambas veladas. La cita con DSTAgE cuenta ya con pocas mesas disponibles, mientras que todavía es posible reservar para la noche de Gofio. Dos oportunidades para disfrutar, sin salir de Gran Canaria, de propuestas gastronómicas de referencia nacional en un formato exclusivo que combina cocina de autor, música y hospitalidad bajo el cielo de Maspalomas.