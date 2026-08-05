Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Ensalada de aguacate, tomate, pepino y anchoa
A mí el verano me invita a cocinar de otra manera: apariencia fresca, colores vivos y recetas que se preparan sin prisas, pero también sin complicaciones innecesarias
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Esta ensalada de aguacate, tomate, pepino y anchoas reúne todo eso en un solo plato: el tomate y el pepino aportan frescura y agua; el aguacate, fibra y grasas insaturadas; y las anchoas, proteínas, omega-3 y un punto salino que redondea el conjunto. Una propuesta ligera, nutritiva y llena de sabor, ideal para disfrutar de la cocina incluso en los días de más calor.
Ingredientes:
- Dos tomates de ensalada
- Un aguacate
- Un trozo de pepino
- Una lata de anchoas
- Un huevo sancochado
- Mostaza antigua
- Aceite de oliva virgen extra
- Vinagre de vino
- Sal marina
- Pimienta molida
Elaboración:
- Cortamos el tomate en trozos granditos. El pepino igual y el aguacate en medias lunas. Y lo ponemos todo en una ensaladera
- Completamos con el huevo sancochado en cuartos y los filetes de anchoa
- Preparamos la vinagreta con una cucharadita de mostaza, cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra y una de vinagre
- Salpimentamos, emulsionamos y lo vertemos sobre la ensalada. Llevaremos al frío hasta antes de comer
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