48 horas saboreando el norte de Gran Canaria

Empieza en la carretera que conduce hacia el norte de Gran Canaria, con el Atlántico acompañando buena parte del recorrido. A veces aparece junto al asfalto; otras se intuye entre los riscos, siempre presente, como si quisiera recordar al viajero que aquí el mar forma parte de todo. También empiezan a aparecer las torres de las iglesias. Primero Arucas. Después Gáldar. Majestuosas, reconocibles desde la distancia, anunciando que no solo estamos entrando en una comarca con una enorme despensa, sino también en una parte esencial de la historia de la isla.

Quien llega por mar descubre algo parecido. El puerto de Agaete, con su costa y el paseo marítimo recibiendo al visitante, abre la puerta a un territorio donde el paisaje nunca se queda fuera del plato. Cuando hablamos de gastronomía en Gran Canaria, muchas miradas siguen dirigiéndose hacia la capital o hacia el sur. Es lógico. Allí se concentran algunos de los grandes hoteles, importantes inversiones y proyectos que llevan años marcando el paso de la restauración insular. Mientras tanto, el norte ha ido construyendo otra realidad. Más silenciosa. Más pegada al territorio. Más auténtica.

Aquí la cocina no nace de un gran complejo turístico. Nace de una huerta, de un cafetal, de un queso, de una viña, de un pescado recién capturado o de una conversación con quien lleva toda la vida trabajando la tierra. Y quizás esa sea la gran diferencia. El norte no ha construido una gastronomía para atraer visitantes. Ha conseguido que los visitantes quieran llegar precisamente por esa gastronomía.

Porque el producto local aquí no es un eslogan. Es una realidad. Está en los quesos, en los vinos, en las frutas, en las verduras, en el café, en el pescado y, sobre todo, en las personas que hay detrás de cada uno de ellos. Basta dedicarle 48 horas para entenderlo.

DÍA 1 | El norte despierta en Moya

Hay pocas maneras mejores de comenzar esta ruta que desayunando en la Villa de Moya. A primera hora de la mañana, las calles conservan esa tranquilidad tan característica de las medianías. El aire es distinto. El ritmo también. Y en pleno casco histórico, El Nativo se ha convertido en uno de esos lugares donde apetece quedarse más tiempo del previsto.

Su propuesta se apoya en el pan artesano, el café bien tratado, la repostería elaborada en casa y una selección de quesos y productos de proximidad que encajan perfectamente con el carácter del municipio. No pretende reinventar el desayuno. Simplemente lo hace bien. Y eso, en los tiempos que corren, ya es mucho. El Nativo marca el tono del viaje. Sin prisas. Con honestidad. Con el producto como protagonista.

Arucas, patrimonio y cocina

Hay municipios que merecen recorrerse caminando y Arucas es uno de ellos. Pasear por sus calles empedradas, contemplar la piedra azul que define buena parte de sus edificios o detenerse frente a la iglesia de San Juan Bautista forma parte de la experiencia. Es imposible no sentir la historia mientras uno recorre un casco histórico que sigue siendo uno de los grandes orgullos del norte de Gran Canaria. Y precisamente ahí, a pocos pasos del templo, aparece La Catedral Bistró.

La Catedral Bistró. / LP / DLP

Un proyecto joven, con personalidad y con una cocina contemporánea donde la técnica está siempre al servicio del producto. Un restaurante que entiende perfectamente dónde está y que ha sabido crecer desde el respeto a la despensa local. La Catedral Bistró no podría existir en cualquier lugar. Tiene sentido en Arucas. Y eso es, precisamente, una de las grandes virtudes de la nueva gastronomía del norte.

Agaete, el paisaje convertido en alta cocina

La carretera continúa hacia el oeste y el paisaje vuelve a transformarse. Pocos lugares de Gran Canaria poseen una personalidad tan marcada como el Valle de Agaete. Los cafetales, los frutales, la agricultura, el microclima y la presencia constante de las montañas convierten este rincón de la isla en un territorio único. Y en medio de todo ello aparece Casa Romántica.

Hablar de Casa Romántica es hablar del trabajo que Víctor Lugo lleva años realizando para convertir la finca y el territorio en el auténtico corazón del proyecto. Aquí todo tiene sentido porque nace del propio paisaje. El café, reconocido mucho más allá de Canarias, comparte protagonismo con la huerta, los quesos, los vinos y los productos que ofrece el valle.

Casa Romántica. / LP / DLP

Al frente de la cocina, Aridani Alonso ha consolidado una propuesta elegante, reconocible y profundamente ligada a esa despensa. Su presencia en la Guía Michelin confirma el nivel de un restaurante que hoy representa la gran referencia de la alta cocina en el norte de Gran Canaria. Pero más allá de reconocimientos, Casa Romántica demuestra algo mucho más importante: que el territorio puede ser el principal argumento gastronómico de un restaurante

DÍA 2 | Sardina, el Atlántico en la mesa

La costa de Gáldar conserva una personalidad difícil de encontrar en otros puntos de la isla: es salvaje, auténtica y profundamente hermosa. Se trata de un territorio de surfistas, de mareas intensas y de pequeños rincones donde el verano todavía mantiene cierta calma incluso en agosto. Sardina del Norte es uno de ellos. Su playa, el paseo marítimo y el sonido constante del océano convierten este lugar en una parada imprescindible, y desde la terraza de La Pizarra Sabores del Mar, todo cobra todavía más sentido.

Terraza de La Pizarra, en Sardina / LP / DLP

Pocas cosas parecen tan lógicas en Canarias como disfrutar de un gran pescado mirando al Atlántico, aunque no siempre resulta fácil encontrar esa combinación; aquí, sin embargo, sí ocurre. La playa acaba convirtiéndose en un plato más del menú mientras el mar acompaña la conversación a medida que llegan los pescados, los arroces y los productos que han dado fama a una de las mejores terrazas gastronómicas de la isla. La Pizarra ha conseguido algo muy importante: estar a la altura de la belleza del lugar donde se encuentra.

Gáldar, donde la historia también se sienta a la mesa

La última parada merece hacerse caminando. Gáldar conserva uno de los cascos históricos más impresionantes de Canarias. Desde la Plaza de Santiago hasta la popular Calle Larga, el visitante descubre una ciudad impecable, orgullosa de su historia y capaz de emocionar en cada paseo. Aquí aparecen la iglesia, la Cueva Pintada, las calles peatonales y esa sensación constante de estar recorriendo uno de los lugares más importantes de la memoria de Gran Canaria. En ese recorrido destaca también el Hotel Agáldar, ejemplo de cómo recuperar el patrimonio para construir futuro. Su terraza, el rooftop y la sensibilidad con la que se ha devuelto la vida a uno de los edificios emblemáticos de la ciudad reflejan perfectamente el momento que atraviesa Gáldar.

Hotel Agáldar. / LP / DLP

A pocos metros espera La Trastienda de Chago. Lo que Carmelo Mujica y Nereida Rodríguez han construido durante todos estos años va mucho más allá de una tasca: han creado una auténtica embajada del producto del norte. Es una casa donde el pequeño productor es el verdadero protagonista y donde cada queso, cada vino, cada cerveza artesana o cada plato cuentan una historia de proximidad. Hay autenticidad, cariño y una forma muy canaria de entender la hospitalidad que hace que uno quiera volver incluso antes de marcharse.

Más allá de esta ruta, el norte de Gran Canaria deja una reflexión inevitable. Si continúa apostando por el producto local, por sus vinos, por sus quesos, por el café de Agaete, por su pescado, por sus agricultores, por sus pequeños productores y por la autenticidad que siempre lo ha definido, difícilmente habrá otro territorio gastronómico igual en Canarias. Pocos lugares reúnen en tan poca distancia una costa con tanta personalidad, cascos históricos tan valiosos, una agricultura todavía viva y una generación de proyectos gastronómicos que han decidido mirar primero hacia su propio paisaje antes que hacia cualquier moda. Quizás ahí esté la clave: el norte no necesita inventarse un relato gastronómico, solo necesita seguir creyendo en el que ya tiene.

Después de recorrerlo una vez más, de sentarme en sus mesas y de volver a caminar por sus pueblos, me queda una certeza: algunos lugares se recuerdan por lo que se come, pero el norte de Gran Canaria se recuerda, además, por las personas que uno conoce durante el camino. Por eso, un verano más, yo me quedo en el norte de Gran Canaria.