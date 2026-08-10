La Penúltima y nos vamos
Podcast | Final de temporada: apuntes de agosto
Echamos la vista atrás para repasar un curso repleto de historias, buena mesa y proyectos clave antes del parón estival
Ha sido un año intenso, repleto de sabor, conversaciones pausadas y mucho análisis sobre el estado de la gastronomía y la hostelería. En este último episodio de la temporada de La Penúltima y nos vamos, hacemos una pausa para echar la vista atrás y repasar los mejores momentos de un curso cargado de entrevistas a grandes protagonistas del sector, análisis de tendencias y recomendaciones indispensables.
Además de resumir los hitos de estos meses, analizamos en exclusiva las principales novedades que traerá la próxima gala de los Culinary Hotel Awards, unos premios que prometen dar mucho que hablar en la rentrée gastronómica.
Ponemos el punto y seguido por este curso con la promesa de regresar en septiembre con más historias, nuevos invitados y la misma pasión por la buena mesa.
- La Aemet avisa de un cambio de tiempo en Canarias mañana domingo: bajan las temperaturas y se retira la calima
- El desalojo del Centro Comercial Sotavento entra en su recta final: solo queda un negocio para que el Puerto de Las Palmas recupere el espacio
- Fuegos de San Lorenzo 2026, en directo: última hora, cortes de tráfico, conciertos y Gran Quema en Las Palmas de Gran Canaria
- ¿Y ahora qué hacemos con el 'capitán del pueblo' Jesé en la UD Las Palmas?
- Muere a los 92 años Benigno López Monzón, fundador de Muebles Benigno
- 2 horas y 20 minutos y casi 100 paradas: la ruta de GLOBAL que tarda más que volar a Sevilla
- El Guiniguada vuelve a cerrar y el tráfico de Las Palmas de Gran Canaria 'se muda' al túnel de Julio Luengo
- Una gran mancha marrón sorprende frente a la costa de Las Palmas de Gran Canaria