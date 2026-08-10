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La Penúltima y nos vamos

Podcast | Final de temporada: apuntes de agosto

Echamos la vista atrás para repasar un curso repleto de historias, buena mesa y proyectos clave antes del parón estival

Último programa de la temporada.

Último programa de la temporada. / LP / DLP

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José Luis Reina

José Luis Reina

Las Palmas de Gran Canaria

Ha sido un año intenso, repleto de sabor, conversaciones pausadas y mucho análisis sobre el estado de la gastronomía y la hostelería. En este último episodio de la temporada de La Penúltima y nos vamos, hacemos una pausa para echar la vista atrás y repasar los mejores momentos de un curso cargado de entrevistas a grandes protagonistas del sector, análisis de tendencias y recomendaciones indispensables.

Además de resumir los hitos de estos meses, analizamos en exclusiva las principales novedades que traerá la próxima gala de los Culinary Hotel Awards, unos premios que prometen dar mucho que hablar en la rentrée gastronómica.

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Ponemos el punto y seguido por este curso con la promesa de regresar en septiembre con más historias, nuevos invitados y la misma pasión por la buena mesa.

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