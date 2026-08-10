Vídeoreceta de la semana: Crema fría de espárragos

Con esta Crema fría de espárragos ocurre justo lo contrario: tiene bastante lógica que medio internet se haya puesto a prepararla este verano. Es fresca, cremosa, se hace en un suspiro y parte de algo tan sencillo como unos espárragos blancos en conserva para acabar convertida en un plato de los que apetece repetir cuando el calor aprieta. Poca complicación, mucho resultado y una prueba más de que, de vez en cuando, las redes sociales también nos descubren cosas que merece la pena llevar a la mesa.

Ingredientes:

Un tarro de espárragos blancos (con el agua de la conserva)

Dos huevos sancochados

Un diente de ajo

Una cucharada de vinagre suave

Dos cucharadas de Aceite de oliva virgen extra

Sal marina

Una loncha de Jamón Serrano

Elaboración