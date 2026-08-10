Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Crema fría de espárragos
Hay recetas que se hacen virales y uno no termina de entender muy bien por qué
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Con esta Crema fría de espárragos ocurre justo lo contrario: tiene bastante lógica que medio internet se haya puesto a prepararla este verano. Es fresca, cremosa, se hace en un suspiro y parte de algo tan sencillo como unos espárragos blancos en conserva para acabar convertida en un plato de los que apetece repetir cuando el calor aprieta. Poca complicación, mucho resultado y una prueba más de que, de vez en cuando, las redes sociales también nos descubren cosas que merece la pena llevar a la mesa.
Ingredientes:
- Un tarro de espárragos blancos (con el agua de la conserva)
- Dos huevos sancochados
- Un diente de ajo
- Una cucharada de vinagre suave
- Dos cucharadas de Aceite de oliva virgen extra
- Sal marina
- Una loncha de Jamón Serrano
Elaboración
- Nada tan fácil como poner todos los ingredientes (menos el jamón) en un vaso batidor y darle marcha hasta que este todo bien molido.
- Luego lo rectificamos de sal, lo colamos por un colador chino, para que nos quede una crema bien fina y que repose en la nevera hasta que esté bien fría. Igual hasta de un día para otro.
- En el momento de servir, ponemos la loncha de jamón entre dos servilletas de papel y le damos minuto y medio (aprox.) al microondas. La sacamos y que enfríe al aire. Quedará bien tiesa y crujiente.
- Así que servimos la crema, espolvoreamos con trocitos (¡no reducir a polvo, si puede ser!) de jamón y a disfrutarla
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