El Churrasco: el placer de una sala que lo eleva todo

Aunque lo previsible y obvio siempre es analizar cada plato consumido —y en ocasiones disfrutado—, pocas veces analizamos con la importancia que merece un buen servicio de sala, a pesar de ser un tema manido en tantos foros y análisis. En este mismo espacio hemos reflexionado sobre su íntima relación con una experiencia gastronómica de primer nivel, recordando aquello de que el verdadero lujo es un gran servicio de sala. Este debe estar a la altura de la cocina, pero también la cocina debe estar a la altura de los profesionales que dan la cara por ella.

Escribir de El Churrasco no es descubrir nada nuevo, soy consciente. Su exitosa trayectoria en Las Palmas de Gran Canaria lo ha convertido en un referente a nivel insular, una parada ideal para disfrutar de sus diferentes cortes de carne, además de otros grandes platos como el fabuloso steak tartar con el que me reencontré hace unos días, tras una perfecta elaboración en mesa, algo en peligro de extinción. Esa preparación frente al comensal me sigue pareciendo un indispensable.

Steak tartar de El Churrasco. / José Luis Reina

En esta ocasión me gustaría poner el foco en algo que nos hace elegir una y otra vez a un restaurante: su sala.

Me consta la meticulosidad de Mario Gil, fundador de El Churrasco junto a Mariam Zabala, a la hora de ofrecer un gran servicio al cliente y hacer que este se sienta aquí en un lugar seguro. En este restaurante el cocinero no está por encima del camarero, ni mucho menos es la estrella del lugar. Ese espacio lo ocupa, con diferencia, cada comensal que se sienta en su renovada sala.

Mario Gil, fundador del restaurante. / LP / DLP

Desde que uno entra al interior o se ubica en la terraza, comienza un impecable saber estar del personal, una ceremonia elegante de saludos, atenciones y continuas preguntas para saber si todo está en orden, aunque sin excesos artificiales. Los clientes habituales intercambian palabras con su camarero de confianza; los primerizos entran en un nuevo mundo donde vivirán una experiencia en todos los sentidos. La carta es segura, la calidad de la materia prima, un éxito, pero aquí, por encima de todo, destaca la calidad de un equipo que lo eleva todo.

No es un tema menor, sobre todo teniendo en cuenta la facilidad con la que un mal servicio puede arruinar hasta el mejor plato. Eso es algo que hoy, con la evidente crisis de personal cualificado, ocurre con una triste regularidad. Un gran jefe de sala y su equipo saben que, por mucha confianza que tengan con el cliente, jamás deberán tratarlo como a un amigo en el comedor de su casa. Tampoco deben tener ocurrencias de barra de bar, agobiar en exceso, intervenir en conversaciones o hacer recomendaciones poco éticas.

Parte del equipo, recogiendo un premio por su labor en sala. / LP / DLP

En El Churrasco uno sabe que siempre hay alguien atento a cualquier cuestión, pero con una discreción abrumadora. Aquí la sala agasaja desde la educación, bromea cuando corresponde y solventa cualquier cuestión con extrema profesionalidad.

En mi reciente cena, un domingo a las ocho de la tarde, tuve el placer de ser atendido por Airam Ramírez, uno de esos grandes conocedores de las mesas. Él no es solo responsable de servir; lo es, en gran medida, de saber leer cada situación y adaptar su estrategia para que todos salgan felices. Y no solo eso: para que regresen siempre que deseen invertir su dinero en ese rato donde comer bien y ser tratado mejor.

La confortabilidad de su renovada —y celebrada— sala mejora sustancialmente este momento. Las sillas son muy cómodas, el espacio entre mesas, el adecuado, y el ritmo entre platos, perfecto. Echo de menos, eso sí, impolutos manteles blancos de tela en cada mesa, algo que no solo embellece, sino que redondea todo lo mencionado anteriormente.

El Churrasco es, en definitiva, un lugar donde disfrutar a la inversa: de sus platos a través de su sala. Un milagro, en estos tiempos, donde predomina la mediocridad y la desgana en tantas salas sin alma ni criterio.