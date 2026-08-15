Kensei recibe por primera vez en Canarias una experiencia Krug Champagne

Para la ocasión, el chef diseñó una sucesión de pases en los que producto, técnica y precisión marcaron el desarrollo de una propuesta creada específicamente para esta cita. En esta cuarta edición, la gastronomía encontró un acompañante excepcional: Krug Champagne, protagonista de una experiencia que se celebraba por primera vez en Canarias.

Rodrigo González. / LP / DLP

Guiados por Rodrigo González, los asistentes recorrieron algunas de las grandes expresiones de la Maison siguiendo un hilo conductor ligado a su propia filosofía: entender cada champagne como una composición musical. Olivier Krug explica el ensamblaje recurriendo precisamente a esta analogía: el Chardonnay aporta los violines y el frescor; el Pinot Noir, los bajos y trombones que dan estructura y madurez; y el Meunier, esas notas puntuales que completan el conjunto.

Víctor Planas, chef de Kensei. / LP / DLP

La selección de la noche reunió Krug Grande Cuvée 170ème, 172ème y 173ème Édition, asociadas respectivamente a Take the A Train, ’Round Midnight y Giant Steps; Krug Rosé 27ème Édition, bajo la referencia de Mood Indigo; Krug Vintage 2003, planteado como una jam session al ritmo de Flamenco Sketches; y, como cierre, Krug Clos du Mesnil 1998 Magnum, el gran “solo” de la noche, vinculado a The Köln Concert. Omakase Vol. 4 reunió así gastronomía, champagne y música en una edición singular, compartida entre amantes de la alta cocina y de los grandes vinos.