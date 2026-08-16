Culinary Hotel Awards ya tiene jurado

Los premios destinados a reconocer la excelente labor que desarrollan los mejores hoteles gastronómicos de Canarias avanzan hacia su segunda edición, que este año se traslada a Gran Canaria. La iniciativa de Prensa Ibérica tuvo una excelente acogida en su primera edición, celebrada en Tenerife, donde reunió a más de 400 personas y contó con la presencia de representantes de la industria hotelera de todo el archipiélago. Unos galardones que el sector recibió especialmente bien porque van más allá del restaurante o del cocinero: ponen el foco en la gestión y en aquellas figuras que habitualmente no tienen protagonismo ni reconocimiento público, pero que desempeñan un papel clave a la hora de impulsar un negocio y atraer a un turismo de máxima calidad.

La gastronomía hotelera tiene un peso determinante en el desarrollo de una estrategia turística de excelencia. No solo contribuye a posicionar a Canarias entre los grandes destinos gastronómicos nacionales, sino que refuerza su imagen como destino premium gracias, entre otros factores, a su reconocida oferta culinaria —desde la propuesta líquida hasta los restaurantes galardonados— y al trabajo diario de profesionales orientados a alcanzar nuevos hitos.

Para valorar y elegir a los ganadores, la organización de Culinary Hotel Awards ha convocado a un jurado de primer nivel, con un claro perfil regional e independiente y caracterizado por su amplio conocimiento del sector. Además, al igual que en la edición inaugural, cuatro inspectores independientes llevan semanas realizando trabajo de campo, visitando las instalaciones y proponiendo candidatos.

Estos inspectores también participan en la votación final, junto al jurado, y cuentan con el mismo derecho a voto que cada uno de sus miembros. De este modo, los ganadores de cada categoría serán aquellos que obtengan la mayoría de los votos una vez sumadas las valoraciones del jurado y de los inspectores, garantizando así una decisión plural y basada tanto en el conocimiento especializado como en el trabajo de campo realizado en los establecimientos.

Como novedad, la organización ha decidido que los galardonados del año pasado no puedan repetir nominación en su respectiva categoría, aunque sí podrán optar a otros reconocimientos. Asimismo, se han modificado algunas categorías y se incorporará un galardón específico para el restaurante que mejor ponga en valor el producto local, desde los vinos hasta la materia prima.

La gala mantendrá también la esencia de la primera edición. La entrega de premios volverá a celebrarse durante una cena especialmente concebida para la ocasión, en uno de los espacios más singulares del Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel. Gastronomía, espectáculo y la emoción de los premiados volverán a formar parte de una noche concebida para celebrar el talento y seguir impulsando la excelencia gastronómica de los hoteles de Canarias. La organización dará a conocer próximamente más detalles de la velada.

En los próximos días se hará público el listado definitivo de nominados. Entretanto, estos son los miembros del jurado encargados de valorar la excelencia gastronómica hotelera en las islas:

Fernando Núñez: Periodista gastronómico de referencia en Lanzarote, con una dilatada trayectoria en medios de comunicación, tanto en radio como en prensa escrita y televisión. Conoce como pocos la realidad hostelera de las Islas y a sus protagonistas.

Fernando Núñez. / LP / DLP

Alba Bernal: Docente, consultora y dinamizadora del vino. Un perfil técnico e integral, con amplia experiencia en sala y en el ámbito hotelero canario, y una de las figuras más respetadas del sector.

Alba Bernal. / LP / DLP

Kike Espino: Fundador del Grupo Kikong en Gran Canaria, integrado por cinco restaurantes consolidados. Su visión resulta clave para evaluar no solo los platos y el servicio, sino también la gestión y el liderazgo.

Kike Espino. / LP / DLP

Teresa Moon: Empresaria y cocinera al frente de El Bento Japonés y Mizu Club. Cuenta con experiencia en varios de los mejores hoteles del mundo y posee una sólida formación culinaria en escuelas de referencia nacional e internacional.

Teresa Moon. / LP / DLP

Luis Díaz de Losada: Gastrónomo con un profundo conocimiento del panorama culinario de las islas, especialmente de la alta cocina en hoteles de lujo. Es miembro de la Academia de Gastronomía de Santa Cruz de Tenerife.

Luis Díaz de Losada. / LP / DLP

Montse Márquez: Miembro de la Academia de Gastronomía de Las Palmas. Su compromiso con la divulgación y su experiencia en gestión aportan valor al jurado, respaldado por su conocimiento de la realidad culinaria de Gran Canaria.

Montse Márquez. / LP / DLP

Carlos Delgado: Gerente de Prensa Ibérica en Canarias y figura clave en el desarrollo de este certamen. Delgado impulsa la apuesta del grupo por Culinary Hotel Awards, combinando su responsabilidad directiva con su faceta de comensal y apasionado del producto de cercanía.

Carlos Delgado. / LP / DLP

Ivonne González: Propietaria y chef del restaurante La Mexicana, en Gran Canaria. Empresaria con una historia de superación tras su llegada desde México, aporta una perspectiva especialmente valiosa para analizar la técnica, las tendencias y el relato gastronómico.

Ivonne González. / LP / DLP

Bryan Medina: Empresario al frente de Zulay, grupo cuyos panes y productos de repostería cuentan con reconocimiento nacional. Como tercera generación de esta empresa familiar nacida en La Palma, su criterio resulta especialmente relevante para evaluar la panadería y la propuesta dulce.

Bryan Medina. / LP / DLP

Mulchand Chanrai: Coordinador de Culinary Hotel Awards, CEO de Taster, agencia de marketing gastronómico. Colaborador de Reina el Sabor con su sección «El Enófilo». Es uno de los grandes especialistas de Canarias en servicio de sala y vinos. Además, es presentador del podcast gastronómico La Penúltima y nos vamos.

Mulchand Chanrai. / LP / DLP

José Luis Reina: Coordinador de Culinary Hotel Awards y periodista de Prensa Ibérica especializado en gastronomía. Es editor de Reina el Sabor, presentador del podcast La Penúltima y nos vamos y colaborador del programa Ponte al Día, de Televisión Canaria.