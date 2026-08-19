Gofio vuelve a Canarias por una noche

Para quienes viajan a Madrid, Gofio es desde hace tiempo uno de esos planes gastronómicos que siempre merece la pena tener en el radar. El proyecto de Safe Cruz y Aida González se ha convertido en una de esas paradas que permiten saborear Canarias a más de dos mil kilómetros de las islas, a través de una cocina que parte del producto, los recuerdos y el recetario isleño, interpretado siempre desde una mirada muy personal.

La pareja ha construido una forma propia de contar Canarias y su historia a través de la mesa. Su propuesta mira a los sabores con los que crecieron, pero también al territorio, a sus productores y a todo aquello que continúa inspirándolos en cada visita a las islas. Esta vez, sin embargo, será su cocina la que haga el camino de vuelta.

El próximo 21 de agosto, el equipo de Gofio viajará hasta Gran Canaria para participar en la primera edición de Maspalomas Golf Star Nights, un ciclo gastronómico que durante este verano ha contado con la participación de Ugo Chan y Diego Guerrero y que cerrará con Safe Cruz. Tres propuestas muy diferentes entre sí cuyos restaurantes suman cuatro estrellas Michelin y que han acercado hasta la isla la cocina de algunos de los grandes nombres de la gastronomía nacional.

Safe Cruz, cocinero de Gofio. / Eduardo Gorostiza

Canarias, siempre como punto de partida

Para Safe Cruz y Aida González, regresar a las islas tiene un significado especial. Aunque su día a día transcurre fuera del archipiélago, se sienten profundamente conectados con su tierra, que continúa siendo el lugar desde el que nace prácticamente todo lo que hacen.

Durante más de una década, Gofio ha desarrollado una manera muy personal de interpretar la cocina canaria. Su propuesta parte del recetario isleño para entenderlo desde una mirada propia, construida a partir de los sabores, los paisajes y las experiencias con los que la pareja ha crecido.

Por eso, volver ahora junto a todo el equipo tiene para ellos un valor añadido. «Siempre hace ilusión cocinar en Canarias. Allí están los productos, los sabores y muchas de las personas que nos han enseñado a cocinar. Poder volver con todo el equipo y compartir nuestra cocina en casa es de esas cosas que siempre apetecen», explica Safe Cruz.

Creaciones del restaurante. / Eduardo Gorostiza

Un menú con historia para el regreso a Canarias

Para esta ocasión, Gofio ha creado un menú en el que el producto canario vuelve a ocupar un lugar central. La propuesta reúne algunos de los platos más reconocibles de su trayectoria, entre ellos la trucha de conejo, una de esas elaboraciones que forman parte ya del imaginario del restaurante; la cazuela de millo, ligada también a los primeros años del proyecto; o la croqueta de pollo con todo, un clásico que ha ido evolucionando con el paso del tiempo y que continúa encontrando su lugar en cada menú planteado por el chef.

Platos que resumen muy bien la manera de entender la gastronomía de Safe Cruz: partir de sabores, recetas y recuerdos profundamente ligados a Canarias para llevarlos a su propio terreno, sin perder de vista de dónde vienen.

Será parte de esa propuesta la que Gofio lleve hasta Gran Canaria para esta cita. Una ocasión para reencontrarse con algunas de esas elaboraciones y acercarse, esta vez sin salir de las islas, a un proyecto que desde hace más de una década lleva la cocina canaria por bandera en Madrid.