Premios al sector hotelero de Canarias
Los Culinary Hotel Awards ya tienen finalistas: estos son los 60 nominados
La segunda edición de los galardones, iniciativa de Prensa Ibérica, reúne a establecimientos y profesionales de Canarias en 12 categorías que reconocen la excelencia gastronómica y hotelera
La carrera por los Culinary Hotel Awards ya está en marcha. Los galardones, una iniciativa de Prensa Ibérica, han dado a conocer los 60 nominados que competirán en las 12 categorías de su segunda edición, cuya gala se celebrará el próximo lunes 19 de octubre en el Hotel Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, en Las Palmas de Gran Canaria.
Después del éxito de su primera edición, celebrada en el Hotel Botánico de Tenerife ante más de 400 asistentes y con la presencia de la élite hotelera de Canarias, el certamen amplía ahora su escenario y vuelve a reunir a algunos de los establecimientos, profesionales y proyectos gastronómicos más destacados del Archipiélago.
La nómina de candidatos refleja, además, la diversidad de una gastronomía hotelera que ha convertido la calidad, el producto y la experiencia del cliente en algunos de sus principales argumentos. Hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma aparecen entre los nominados, junto a algunos de los chefs, sumilleres, directores y profesionales de sala que lideran actualmente el sector.
Entre los establecimientos, Ritz-Carlton Abama, Santa Catalina, Lopesan Costa Meloneras, Gran Hotel Taoro y Bahía del Duque competirán por el premio a Mejor Hotel Gastronómico, mientras que M.B., San Hô, Bevir by Lopesan, Haydée y Poemas by Hermanos Padrón optan a Mejor Restaurante. El listado completo, categoría por categoría, puede consultarse en el despiece adjunto.
El reconocimiento no se limita a los restaurantes. La gala pone también el foco en los profesionales que hacen posible la experiencia gastronómica, con candidaturas a Mejor Sumiller, Mejor Chef, Mejor Chef Ejecutivo, Mejor Director/a de Hotel y Mejor Jefa de Sala. La experiencia vinculada al ocio y la coctelería estará representada, además, por cinco candidaturas al premio a Mejor Rooftop.
La selección pone de manifiesto el alcance de unos premios que, en su segunda edición, mantienen el mismo compromiso con la evaluación rigurosa e independiente que caracterizó su nacimiento. Un nuevo jurado y un equipo de inspectores independientes serán los encargados de valorar las candidaturas antes de que el próximo 19 de octubre se conozcan los ganadores.
La cuenta atrás ya ha comenzado. Los 60 nominados esperan ahora el veredicto que convertirá a doce de ellos en los nuevos ganadores, en una gala que trasladará este año el foco de la gran hotelería gastronómica de Canarias a Gran Canaria.
Los nominados a los Culinary Hotel Awards 2026
Establecimientos
Mejor Hotel Gastronómico
- Ritz-Carlton Abama
- Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel
- Lopesan Costa Meloneras
- Gran Hotel Taoro
- Bahía del Duque
Mejor Restaurante
- M.B
- San Hô
- Bevir by Lopesan
- Haydée
- Poemas by Hermanos Padrón
Mejor Desayuno
- Villa Cortés
- Suites 1478
- Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel
- Royal Hideaway Corales Resort
- Hotel Botánico
Mejor Cocina Km 0
- Muxgo
- Taste 1973
- Dos Naifes
- El Cenador
- Cráter
Mejor Cocina Internacional
- Kensei — Bahía del Duque
- OKA — Gran Hotel Taoro
- The Oriental — Hotel Botánico
- La Toscana — Lopesan Costa Meloneras
- Yakuza by Olivier — Tivoli La Caleta Resort
Mejor Hotel Boutique
- Estefanía Boutique Suites — Tenerife
- Agáldar — Gran Canaria
- Kamezí Boutique Villas — Lanzarote
- Hacienda de Abajo — La Palma
- 101 Higos Beach Boutique — Fuerteventura
Profesionales
Mejor Sumiller
- Joan Casajuana — M.B
- Estalin JCR — San Hô
- María José Plasencia — El Rincón de Juan Carlos
- Rafael Hurtado — Poemas by Hermanos Padrón
- Julián Titón — Char
Mejor Chef
- Erlantz Gorostiza — M.B. / Amalur / Lava
- Germán Ortega — Bevir
- Juan Carlos Padrón — El Rincón de Juan Carlos
- Jesús Camacho — Donaire
- Borja Marrero — Muxgo
Mejor Chef Ejecutivo
- Juan Miguel Cabrera — Bahía del Duque
- César González — Ritz-Carlton Abama
- Ría Jahnke — Hotel Botánico
- Manuel Rodríguez — Lopesan Costa Meloneras
- Gonzalo Calzadilla — César
Mejor Director/a de Hotel
- Cristina de Juan — Bahía del Duque
- Juliana Salla — Ritz-Carlton Abama
- Alfonso Girón — Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel
- Robert Heitzig — Seaside Residencia
- David Ayala — Arrecife Gran Hotel
Mejor Jefa de Sala
- Raquel Navarro — El Rincón de Juan Carlos
- Sonsoles López — Palacio Ico
- Miriam Rotondi — Melvin by Martín Berasategui
- Mari Pino Pérez — Los Guayres
- Silvia Ruiz — Muxgo
Ambiente y coctelería
Mejor Rooftop
- Alis Rooftop — Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel
- Maresía Atlantic Bar — Royal Hideaway Corales
- Rooftop Faro — Hotel Faro, a Lopesan Collection
- Belvedere — Cordial Plaza Mayor de Santa Ana
- Atelier Cocktail Bar — Bohemia Suites
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