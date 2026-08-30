Los Culinary Hotel Awards ya tienen finalistas: estos son los 60 nominados

La carrera por los Culinary Hotel Awards ya está en marcha. Los galardones, una iniciativa de Prensa Ibérica, han dado a conocer los 60 nominados que competirán en las 12 categorías de su segunda edición, cuya gala se celebrará el próximo lunes 19 de octubre en el Hotel Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, en Las Palmas de Gran Canaria.

Después del éxito de su primera edición, celebrada en el Hotel Botánico de Tenerife ante más de 400 asistentes y con la presencia de la élite hotelera de Canarias, el certamen amplía ahora su escenario y vuelve a reunir a algunos de los establecimientos, profesionales y proyectos gastronómicos más destacados del Archipiélago.

La nómina de candidatos refleja, además, la diversidad de una gastronomía hotelera que ha convertido la calidad, el producto y la experiencia del cliente en algunos de sus principales argumentos. Hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma aparecen entre los nominados, junto a algunos de los chefs, sumilleres, directores y profesionales de sala que lideran actualmente el sector.

Entre los establecimientos, Ritz-Carlton Abama, Santa Catalina, Lopesan Costa Meloneras, Gran Hotel Taoro y Bahía del Duque competirán por el premio a Mejor Hotel Gastronómico, mientras que M.B., San Hô, Bevir by Lopesan, Haydée y Poemas by Hermanos Padrón optan a Mejor Restaurante. El listado completo, categoría por categoría, puede consultarse en el despiece adjunto.

El reconocimiento no se limita a los restaurantes. La gala pone también el foco en los profesionales que hacen posible la experiencia gastronómica, con candidaturas a Mejor Sumiller, Mejor Chef, Mejor Chef Ejecutivo, Mejor Director/a de Hotel y Mejor Jefa de Sala. La experiencia vinculada al ocio y la coctelería estará representada, además, por cinco candidaturas al premio a Mejor Rooftop.

La selección pone de manifiesto el alcance de unos premios que, en su segunda edición, mantienen el mismo compromiso con la evaluación rigurosa e independiente que caracterizó su nacimiento. Un nuevo jurado y un equipo de inspectores independientes serán los encargados de valorar las candidaturas antes de que el próximo 19 de octubre se conozcan los ganadores.

La cuenta atrás ya ha comenzado. Los 60 nominados esperan ahora el veredicto que convertirá a doce de ellos en los nuevos ganadores, en una gala que trasladará este año el foco de la gran hotelería gastronómica de Canarias a Gran Canaria.

Los nominados a los Culinary Hotel Awards 2026

Establecimientos

Mejor Hotel Gastronómico

Ritz-Carlton Abama

Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel

Lopesan Costa Meloneras

Gran Hotel Taoro

Bahía del Duque

Mejor Restaurante

M.B

San Hô

Bevir by Lopesan

Haydée

Poemas by Hermanos Padrón

Mejor Desayuno

Villa Cortés

Suites 1478

Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel

Royal Hideaway Corales Resort

Hotel Botánico

Mejor Cocina Km 0

Muxgo

Taste 1973

Dos Naifes

El Cenador

Cráter

Mejor Cocina Internacional

Kensei — Bahía del Duque

OKA — Gran Hotel Taoro

The Oriental — Hotel Botánico

La Toscana — Lopesan Costa Meloneras

Yakuza by Olivier — Tivoli La Caleta Resort

Mejor Hotel Boutique

Estefanía Boutique Suites — Tenerife

Agáldar — Gran Canaria

Kamezí Boutique Villas — Lanzarote

Hacienda de Abajo — La Palma

101 Higos Beach Boutique — Fuerteventura

Profesionales

Mejor Sumiller

Joan Casajuana — M.B

Estalin JCR — San Hô

María José Plasencia — El Rincón de Juan Carlos

Rafael Hurtado — Poemas by Hermanos Padrón

Julián Titón — Char

Mejor Chef

Erlantz Gorostiza — M.B. / Amalur / Lava

Germán Ortega — Bevir

Juan Carlos Padrón — El Rincón de Juan Carlos

Jesús Camacho — Donaire

Borja Marrero — Muxgo

Mejor Chef Ejecutivo

Juan Miguel Cabrera — Bahía del Duque

César González — Ritz-Carlton Abama

Ría Jahnke — Hotel Botánico

Manuel Rodríguez — Lopesan Costa Meloneras

Gonzalo Calzadilla — César

Mejor Director/a de Hotel

Cristina de Juan — Bahía del Duque

Juliana Salla — Ritz-Carlton Abama

Alfonso Girón — Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel

Robert Heitzig — Seaside Residencia

David Ayala — Arrecife Gran Hotel

Mejor Jefa de Sala

Raquel Navarro — El Rincón de Juan Carlos

Sonsoles López — Palacio Ico

Miriam Rotondi — Melvin by Martín Berasategui

Mari Pino Pérez — Los Guayres

Silvia Ruiz — Muxgo

Ambiente y coctelería

Mejor Rooftop