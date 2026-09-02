Un sorprendente templo de la pasta en Las Palmas de Gran Canaria

No había regresado a este local desde que su anterior negocio anunció el cierre de puertas. Era El Mono Malvado, un lugar fantástico que se convirtió, durante algunos años —buenos años aquellos—, en el epicentro de los mejores cócteles de la capital grancanaria.

Lo regentaba Alberto Beraldo, un italiano con alta formación en coctelería que se adelantó a tendencias y apostó por un local donde históricamente nunca había pasado nada realmente interesante. Allí disfruté de muchas noches de cócteles y buenas conversaciones, aunque nunca hablamos de oferta gastronómica alguna, a pesar de contar con una pequeña cocina.

Este verano, un par de años después del cierre anunciado por Beraldo, un buen amigo me recomendó que probara las pastas del Templo de Pandora, que inteligentemente ha continuado con la estela de aquella demandada coctelería, pero añadiéndole algo que hoy arrasa: una oferta de pastas caseras donde destaca la carbonara, «la mejor que puedes probar hoy en la ciudad», según me adelantó aquel amigo mientras nos refrescábamos en aguas de El Charcón, en Las Canteras.

Apuntado el chivatazo y haciendo un nostálgico viaje al pasado, al día siguiente me presenté en este renovado local. Ahora se respira un ecosistema más gastronómico, hay una alta demanda por sentarse en alguna de las mesas altas del reducido espacio y, efectivamente, una palabra que se repite aquí y allá: carbonara.

Carbonara. / José Luis Reina

La pasta, elaborada a diario, es sublime. Obviamente, una de las peticiones fue la carbonara, que no solo cumplió las expectativas, sino que las superó. La tradicional —es muy solicitada la trufada— reúne todo lo que debe reunir este icónico plato que tanto maltratan en infinidad de lugares y que tanto maltratamos los comensales al permitir esas atrocidades. En el pequeño Templo de Pandora tiene una gran casa: hay respeto, hay buena cocción, hay una pasta a la altura y unos ingredientes de alta calidad. Cocinada, por cierto, a la vista de todos. Guanciale, huevo, parmesano, pecorino y pimienta negra.

Aquí no hay nombres extravagantes ni promesas de ser la mejor carbonara del mundo mundial y la más auténtica, ese recurso tan repetido en los restaurantes italianos. Este pequeño negocio se ha ganado el lleno diario con el boca a boca y, sobre todo, con la calidad de lo que allí cocinan. Un placer extremo que yo acompañé primero con un Negroni, aperitivo del que soy fiel acólito, y después con un Aperol Spritz. Ya sé que no es el mejor maridaje posible, pero quería probar la coctelería y estábamos en agosto, que todo vale.

Bolognese. / José Luis Reina

Empujado por el entusiasmo de ese primer plato de pasta, generosamente servido y cuyo fin llegó rápido, me aventuré a seguir bebiendo el citado aperitivo y a seguir probando platos. Ya sabe, agosto es así. De la famosa carbonara pasamos a la amatriciana (guanciale, tomate San Marzano, cebolla roja y pecorino) y al fabuloso ragú bolognese (100 % carne de ternera en salsa de tomate San Marzano).

Dos ambientes

A estas alturas, claro, ya no quedaban muchas dudas: me parece uno de los mejores sitios de la isla para comer una pasta tan honesta y bien elaborada. La peculiaridad del local, la complejidad del espacio y la alta demanda hacen que sea todavía más interesante. Su combinación con la otra pata del negocio, los cócteles y ese diferenciado ambiente nocturno, resulta un éxito rotundo. El tiramisú de postre, otro capricho confesable, remató ese viaje al pasado que resultó ser especialmente gratificante.

Tiramisú. / José Luis Reina

Regresé al Mono Malvado con esos recuerdos de tiempos pasados y salí de El Templo de Pandora con la satisfacción de haber descubierto un local que visitaré con cierta regularidad, pues esa carbonara por sí sola ya es un motivo de peso. Al fin alguien que no presume de tener la pasta más auténtica y buena, sino que la hace, o trata de acercarse a esa excelencia de una manera más que digna.