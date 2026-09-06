Vídeoreceta de la semana: Ensalada de pimientos, caballa y huevo

Debo confesar, además, que esta es una de mis favoritas: pimientos asados, huevos sancochados y caballa (o ventresca de atún, o melva….lo que el presupuesto permita). Cocina sencilla que siempre funciona. Fresca, completa y con sabor de verdad, es de esas recetas que resuelven una comida sin hacer demasiado ruido y nos recuerdan que una ensalada puede ser muchas cosas, menos aburrida

Ingredientes:

Mezcla de pimientos, verdes y rojos, asados

Caballa, atún, ventresca o bonito en lata (lo que prefieran)

Huevos sancochados

Sal marina

Aceite de oliva virgen extra

Elaboración:

Horneamos los pimientos durante una hora a 180C°, dejamos atemperar y los pelamos y cortamos en tiras (o los compramos ya asados, que en los supermercados los hay, y en algunos casos, de calidad) Sancochamos los huevos durante 9' Disponemos los pimientos en una fuente de ensalada Distribuimos sobre ellos, tiras de los pescados elegidos (melva, caballa, atún,…) Completamos con los huevos cortados en cuartos Salamos al gusto y regamos de manera generosa con aceite de oliva virgen extra

El truco de los pimientos: Si decidimos asarlos nosotros, los deberemos poner en una fuente apta para horno, regarlos con aceite de oliva y darles un toque de sal marina. Voltearlos a mitad de cocción y, aquí va el truco, envolverlos en papel de aluminio para que atemperen. De este modo los pimientos “sudan” y será muy sencillo pelarlos después.