«Queremos meter Lanzarote dentro de una botella»

David Hall, de 30 años y natural de Charleston (Carolina del Sur), vino de Reino Unido con la idea de pasar una temporada tras terminar sus estudios. Se quedó porque conoció a Elena, de Gran Canaria, y porque entre Madrid y Malta la vida les fue trazando un camino de vuelta a las islas. En 2022 entró en la bodega de Tao como chico de prácticas para la vendimia; hoy es una de las manos que sostiene, junto a Carmelo Peña, un proyecto que en apenas dos años en el mercado ya exporta a Holanda, Dinamarca, Reino Unido y Portugal. Hablamos con él sobre ese recorrido, sobre la filosofía de mínima intervención de Jable de Tao y, etiqueta a etiqueta, sobre los rincones de Lanzarote que hay detrás de cada vino.

— Llegaste a España para quedarte solo un año y la vida te cambió por completo tras conocer a tu mujer. ¿Cómo fue ese recorrido hasta terminar echando raíces en Lanzarote?

— Yo vine a España realmente a pasar un año después de los estudios y básicamente nunca me fui. Conocí a mi mujer Elena, de Gran Canaria, y dimos varias vueltas por Madrid, vivimos en otro país, en Malta, y después eventualmente volvimos a Canarias, donde por suerte encontré este proyecto en Lanzarote.

— Entraste en la bodega casi como chico de prácticas durante la vendimia y hoy estás al frente del día a día junto a Carmelo Peña. ¿Cómo recuerdas esa llegada y ese flechazo con la viticultura de la isla?

— Para mí la clave son los viticultores, pero hago lo que puedo. Empecé con la primera vendimia aquí en 2022, como el chico de prácticas. Se me conectó con Carmelo a través de una amiga de Gran Canaria y les faltaba alguien para trabajar la vendimia, y yo tenía muchas ganas de trabajar en una vendimia, entonces se cuadró. Y cuando vine aquí y vi el proyecto que estaban montando, y también la isla que tenía, me enamoré mucho de la viticultura heroica que tienen aquí en Lanzarote. Volví la siguiente vendimia e hice todo lo que podía para que me cogieran fijo. Al final lo llevamos súper bien y salió.

— Al probar los vinos de Jable de Tao se nota algo muy distinto a lo habitual: son finos, redondos, con mucha personalidad... ¿Buscaban romper con el perfil tradicional o nació de forma natural?

— Es verdad que rompemos con ciertos estilos ya bien establecidos en Lanzarote, pero la clave, la idea, es hacer vinos que son muy auténticos a Lanzarote. Queremos expresar cómo se siente estar aquí: vinos salinos, frescos, que expresen la tierra en su estado más puro.

— Es casi como intentar meter la propia isla dentro de una botella, ¿no?

— Exactamente. Eso para mí es lo más bonito del vino. Cuando tú estás probando vinos por allí, te lleva al lugar. Eso es lo más fascinante del vino, que es un producto aparte de estar rico y algo que queremos tomar para acompañar nuestra comida o solo, pero también nos lleva a un sitio, a una tradición, a aprender y descubrir lugares.

Las etiquetas de los vinos de la bodega. / José Luis Reina

— Háblame de las distintas etiquetas que elaboran. Detrás de cada una hay un rincón o una historia muy concreta de Lanzarote...

Jable de Tao. Decimos que es Lanzarote en una botella. La idea es hacer un vino de isla: un blanco que lleva incluso uva negra de Listán Negro y también Diego, Malvasía Volcánica y Listán Blanco. Una mezcla de todas las parcelas y todas las regiones de Lanzarote, el Lanzarote embotellado.

Tao Paraje. Viene solo del pueblo de Tao, de donde son nuestros fundadores, Alexis y Matuli, donde tenemos la mayoría de nuestros viñedos. Aquí el clima es un poco distinto al resto de la isla, con mucha influencia de los alisios y suelos interesantes, mezcla de jable, volcánico y montañoso.

Tenesar. Coge su nombre de una aldea marítima pegada al mar, en el noroeste de la isla. Este viñedo está a un kilómetro y medio del mar, sobre un suelo muy particular: cuando la isla se levantó con su actividad volcánica, se llevó también una parte del fondo marino. De ahí una mezcla única, calcárea y volcánica, que da un Malvasía más redondo, más profundo.

Diego. Es una variedad minoritaria de la isla, que se planta sobre todo en la zona de Juan Bello y Tizalaya. Una uva blanca que madura hasta un mes más tarde que la Malvasía, con piel más gruesa, que da un vino más glicérico y algo menos aromático. En los últimos años ha ganado mucho protagonismo en Lanzarote.

Chupadero. Es el nombre de una montaña en La Geria. Elaboramos este vino con una parcela dentro de la caldera de ese volcán, con viñas muy viejas de Listán Blanco plantadas en los hoyos tradicionales de La Geria, entre los más profundos y grandes de la isla. Un lugar muy especial.

Peña Carnero. El vino con más historia detrás. Es una parcela en Tao, de la familia de nuestros fundadores, con 100% Malvasía Volcánica. La fermentación se paró en 2022 y volvió a pararse en 2023. En 2024 mezclamos una parte de cada añada y dejamos otra en barrica: nació así una solera que iremos refrescando cada año con la misma parcela. Resume bien nuestra filosofía de intervención mínima, sin añadir nada a las fermentaciones: a veces el experimento abre un camino nuevo, como en este caso.

Jable de Tao Tinto. Cerramos el círculo volviendo al vino de isla, pero en tinto: 100% Listán Negro, hecho como debe ser esta variedad, con poco color, poco alcohol, fresco, con dos años de crianza en bodega y uno más en botella.

— Pese a llevar poco tiempo en el mercado, la respuesta está siendo fantástica y ya están cruzando fronteras. ¿Cómo sienten esa acogida fuera de las islas?

— Estamos muy contentos con la recepción del vino hasta ahora. Salimos al mercado en 2024 y nos sentimos muy humildes frente a la buena acogida que hemos recibido. Estamos exportando un poco a Holanda, Dinamarca, Reino Unido, a la Península, por supuesto, y a Portugal. Compartimos los vinos donde podemos, pero también intentamos que mucho se quede aquí, en las Canarias. Creo que la gran mayoría del vino se queda en Canarias.