Todo para compartir y buenas barras: una ruta para saborear la vuelta a la rutina

Para muchos, septiembre es como el inicio de un nuevo año. Se acabaron las vacaciones, regresan los horarios, las reuniones, los colegios y esa agenda que durante el verano parecía habernos dado un poco de tregua. Pero volver a la rutina no tiene por qué significar renunciar a esos pequeños momentos que hacen mucho más llevadera la semana: un buen almuerzo, un tardeo después del trabajo o simplemente sentarse en una barra y disfrutar de platos para compartir pueden ser una motivación más que suficiente para afrontar este nuevo mes con otra cara.

Porque no siempre hace falta esperar al fin de semana ni organizar un gran plan. A veces basta con encontrar ese sitio en el que sabes que puedes dejarte aconsejar y comer muy bien. Barras, casas de comidas, tascas y wine bars donde el producto manda, la carta de vinos acompaña y pedir al centro es casi obligatorio.

Gran Canaria

Podemos empezar por Verode, una tasca contemporánea donde la cocina canaria se mueve por un terreno más desenfadado y cuya propuesta se puede disfrutar tanto desde su barra como desde alguna de sus mesas. En su carta, el producto de las islas está muy presente en platos como la ensaladilla de batata de Lanzarote, cherne y encurtidos o sus pescados del día a la brasa. Todo ello acompañado de una buena selección de vinos y propuestas fuera de carta por las que siempre merece la pena preguntar.

Verode. / LP / DLP

De ahí podemos trasladarnos a La Puntilla y visitar Camino al Jamonal. Aquí los ibéricos son cosa seria, pero sería un error quedarse solo ahí. La ensaladilla caramelizada, su versión con gambas al ajillo, la ropa vieja o los arroces forman parte de una carta que invita a compartir y acompañar con un buen vino. Y conviene dejar hueco para el final, porque su despliegue de postres caseros se ha convertido ya en todo un clásico de la casa.

Si lo que queremos es poner directamente el vino en el centro del plan, nuestra parada es Vinófilos Triana. Mucho más que una vinoteca, aquí la copa viene acompañada de una carta pensada para picotear. Su ensaladilla de gamba arrocera, la tortilla de Gonzi o los puerros confitados con romesco son algunos de esos platos que hacen fácil ir por un vino y acabar alargando un poco más la visita.

Camino al Jamonal. / LP / DLP

Terminamos en Vegueta con Manuela Jimena, que recupera el espíritu de las tascas castizas madrileñas y lo traslada al corazón de Las Palmas de Gran Canaria. Vermut, tortillas, croquetas, bravas y un torrezno que justifica totalmente la visita forman parte de una propuesta desenfadada, reconocible y perfecta para poner el broche a esta ruta.

Tenerife

Dentro del Mercado de Nuestra Señora de África, Em Barra es de esos lugares capaces de convertir cualquier almuerzo entre semana en un pequeño homenaje. Aquí manda el producto marino a través de una cocina que permite viajar: ostras, navajas, ceviches, tiraditos, tartares o arroces conviven con salsas y guiños asiáticos y sudamericanos.

Casa Irineo. / LP / DLP

Sin alejarnos demasiado, Casa Ireneo gira en torno a dos palabras: barra y mantel. Una casa de comidas de las de siempre, con cocina abierta, platos reconocibles y fondos bien trabajados. Su barra invita a pedir unas raciones y acompañarlas con vinos por copas. Una gilda, su ensaladilla con atún escabechado o un pincho de tortilla de papa con cebolla pueden ser un buen punto de partida.

Y si para levantar el ánimo de septiembre necesitamos que nos caliente aún más el sol, tenemos Moral. Reconocido este año por la Guía Repsol con su primer Sol, además de sus mesas cuenta con una pequeña barra desde la que disfrutar de una cocina con raíces canarias, producto de cercanía y mucha creatividad. En su carta hay platos que ya empiezan a sentirse como auténticos clásicos de la casa, como su querida berenjena o el magret de pato con orejones y salsa de naranja.

Moral. / LP / DLP

Si ponemos rumbo a La Laguna, la rutina empieza a sonar a vinilo. Winelight convierte la salida del trabajo en vino y tardeo, con tapas de sabor muy canario y una amplia selección de vinos, todo ello al ritmo de la música que suena desde su cabina de DJ, ubicada en plena barra. Además, conviene estar atento a sus redes sociales: sus domingos de ostras y espumoso ya suman varias ediciones y son de esos planes que merece la pena fichar cuando vuelvan a aparecer en el calendario.

Y nada mejor para despedir La Laguna que recuperar el espíritu de una tasca. Tasca Faracho es uno de esos lugares en los que merece la pena sentarse y dejarse aconsejar. Una casa pequeña y cercana, con mucho producto y guisos bien preparados. Aquí el plan es sencillo: dejarse llevar y disfrutar.