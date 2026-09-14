Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Arroz caldoso con calamares
No todos los arroces caldosos tienen que llevar bogavante, langosta ni montar una fiesta marinera de alto presupuesto para resultar memorables
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Este de calamares juega precisamente a otra cosa: buen sofrito, un fondo sabroso, el arroz en su punto y unos calamares que aportan carácter sin necesidad de más artificio. Una receta reconfortante, sencilla y muy agradecida, de esas que demuestran que un buen arroz caldoso no depende del lujo del ingrediente, sino de cocinarlo con mimo y dejar que el caldo haga su trabajo.
Ingredientes:
- 400 gr. de arroz
- 2 l. de caldo de pescado
- Un calamar sahariano de buen tamaño
- Una cebolla
- Dos dientes de ajo
- Una hoja de laurel
- Perejil
- Azafrán
- Dos cucharadas de salsa de tomate
- 100 ml de vino blanco seco
- 50 ml de brandy
- Sal marina
- Pimienta negra molida
- Aceite de oliva
Elaboración:
- En un caldero ponemos a sofreír la cebolla y los ajos finamente picados. Salamos y hacemos a fuego lento unos veinte minutos
- Añadimos entonces el calamar cortado en trozos de bocado y rehogamos diez minutos más
- Pasado este tiempo, subimos el fuego a tope y vertemos el vino y el brandy. Mantenemos dos minutos a que evapore el alcohol
- Hecho esto bajamos el fuego y añadimos el tomate
- Añadimos laurel, perejil y pimienta y mantenemos cinco minutos al fuego para que mezclen sabores
- Incorporamos ahora unas hebras de azafrán y el arroz y mezclamos un par de minutos
- Por último. vertemos el caldo, caliente, y mantenemos 5 minutos a fuego fuerte. Luego bajamos y que se haga el tiempo que lleve. Servimos de inmediato.
Un apunte: Con esta proporción arroz/caldo debería ser suficiente, pero si tienen que añadir caldo hay que tener en cuenta que debe estar muy caliente siempre
Otro apunte: El arroz caldoso debe comerse siempre lo antes posible (sin abrasarse). Para evitar que el arroz vaya absorbiendo todo el líquido antes de que lo hagamos nosotros
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