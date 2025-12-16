Entre corderos y fogones: el cordero lechal que mantiene vivo el campo de Gran Canaria

Un tesoro gastronómico: el cordero lechal como producto de cercanía

Hablar de cordero lechal en Gran Canaria es hablar de uno de los grandes tesoros de nuestra gastronomía. Un producto reconocido por su carne tierna, su sabor suave y su procedencia natural, fruto del trabajo diario de explotaciones familiares que llevan generaciones cuidando del ganado y del paisaje. Cada pieza de cordero lechal de proximidad que llega al plato es el resultado de un modelo de producción que respeta el bienestar animal, la sostenibilidad y el entorno rural. Apostar por este producto no es solo una elección culinaria. Es una forma directa de apoyar la economía local, de mantener vivo el medio rural y de proteger los paisajes que definen la identidad de la isla.

Entre Corderos y Fogones: mucho más que una campaña gastronómica

La iniciativa Entre Corderos y Fogones nace con un objetivo claro: poner en valor el cordero lechal de ganaderías locales y vincular su consumo a una experiencia gastronómica y cultural completa. No se trata únicamente de llenar los restaurantes de platos apetecibles, sino de contar la historia que hay detrás de cada receta. Esta campaña rinde homenaje a la tradición pastoril, a las familias ganaderas que, con su trabajo, sostienen el tejido social y económico de las zonas rurales. Al mismo tiempo, Entre Corderos y Fogones celebra el inicio del ciclo de elaboración del Queso de Flor de Guía, Queso Media Flor de Guía y Queso de Guía, unos quesos únicos amparados por la Denominación de Origen Protegida que son símbolo de identidad de Gran Canaria. La propuesta invita a consumir cordero lechal de cercanía y quesos artesanales en restaurantes, casas de comida y hogares, conectando fogones y territorio.

Degustación de queso / Cedida

El valor de la Oveja Canaria y de los quesos con Denominación de Origen

La singularidad de estos quesos reconocidos por la DOP Queso de Flor de Guía, Queso Media Flor de Guía y Queso de Guía está íntimamente ligada a la Oveja Canaria, una raza autóctona adaptada al clima y al terreno de la isla. Su leche es la base de unas elaboraciones que concentran matices, aromas y texturas imposibles de replicar en otro lugar. La temporada quesera se extiende de enero a junio, coincidiendo con el periodo posterior al nacimiento de los corderos. Es en ese momento cuando se abre el ciclo del queso, un proceso que refleja el equilibrio tradicional entre ganadería, territorio y cultura local. Cada pieza de queso es el resultado de un saber hacer transmitido de generación en generación, de un tiempo de maduración respetado y de un uso cuidadoso de la leche. Elegir estos quesos de Gran Canaria significa apostar por un producto auténtico, controlado y vinculado a la tierra desde el origen hasta la mesa.

Los mejores platos de cordero de Gran Canaria / L. Jimenez Ossorio

Tradición, sostenibilidad y futuro del medio rural

La campaña Entre Corderos y Fogones demuestra que la tradición no está reñida con el futuro, sino que es la base sobre la que se construye un modelo más sostenible. Consumir cordero lechal local y quesos con Denominación de Origen contribuye a que las pequeñas explotaciones sigan siendo viables, a que las familias puedan continuar viviendo de la ganadería y a que el paisaje rural no se abandone. Cada vez que un comensal elige este tipo de producto, está respaldando un sistema que reduce la huella de transporte, que aprovecha los recursos de forma responsable y que mantiene vivas las costumbres ligadas al campo. Es una forma de hacer turismo y gastronomía con conciencia, conectando el disfrute en la mesa con la protección del entorno.

Una experiencia gastronómica con identidad propia

Gracias a Entre Corderos y Fogones, el cordero lechal de proximidad y los quesos de Guía se convierten en protagonistas de menús especiales, jornadas gastronómicas y propuestas diseñadas para descubrir todo su potencial culinario. Desde asados tradicionales hasta recetas creativas que fusionan técnicas modernas con sabores de siempre, la campaña invita a redescubrir un producto que forma parte de nuestra memoria colectiva. Restaurantes, chefs y establecimientos de la isla se suman a este homenaje al producto local, diseñando platos que cuentan historias: la del pastor que cuida su rebaño, la del maestro quesero que vigila cada pieza durante la maduración, la de los paisajes que han dado sentido a estas prácticas durante décadas.

Entre el aroma de un cordero lechal asado y el sabor inconfundible de un Queso de Flor de Guía bien curado, el comensal encuentra algo más que una comida. Encuentra un territorio, una forma de vida y un compromiso con la gastronomía sostenible que mira al futuro sin renunciar a sus raíces.