El Restaurante Asador La Marisma celebra quince años de éxito con pescado fresco, carnes del país y vistas al Atlántico
Este establecimiento en Gran Canaria, conocido por su cocina de proximidad, destaca por su dominio de la brasa y una cuidada selección de vinos que complementan sus platos
LA PROVINCIA
Referente absoluto en El Altillo (Moya), La Marisma celebra tres lustros de éxito apostando por el pescado fresco, las carnes del país y unas vistas privilegiadas al Atlántico.
Quince años de trayectoria avalan al Restaurante Asador La Marisma como uno de los templos del producto local en Gran Canaria. Situado en la Carretera de la Costa, en Moya, este establecimiento ha sabido evolucionar sin perder su esencia, una conexión honesta con el mar y la tierra canaria a través del fuego.
Se ha consolidado como un referente de la cocina de proximidad. Su filosofía es clara, trabajar con productos frescos del entorno y ofrecer una experiencia gastronómica que conecte con la esencia de Canarias.
Gran Referencia
El gran reclamo de La Marisma es su dominio de la brasa, donde el pescado fresco del día y las mejores carnes del país adquieren matices únicos. Todo ello regado por una bodega de altura que combina las mejores referencias nacionales con una cuidada selección de vinos de las islas, elevando la experiencia a un nivel superior.
El protagonismo lo tienen el pescado fresco y las carnes del país a la brasa, acompañados de una carta variada que permite disfrutar tanto de platos tradicionales como de propuestas más actuales. Su bodega, amplia y cuidadosamente seleccionada, incluye vinos canarios y referencias destacadas del resto de España, convirtiéndose en un complemento perfecto para cada comida.
Ven a disfrutar de las vistas con buen gusto
Sin embargo, el entorno compite en protagonismo con el plato. El restaurante cuenta con dos terrazas estratégicas, un tipo mirador para disfrutar de la inmensidad del océano y otra zona chill out donde los fines de semana la música en vivo añade una nota de distinción. Con servicios añadidos como aparcamiento privado y accesibilidad total, La Marisma se confirma como el destino gastronómico imprescindible para quienes buscan sabor, paisaje y el murmullo de las olas como banda sonora.
La Marisma no es solo un lugar para comer: es un destino para disfrutar, relajarse y dejarse llevar por el sabor y el entorno, haciendo que cada visita se convierta en un momento especial memorable.
Localización del sabor a mar:
- Carretera de la Costa, 6 - CP 35414 El Altillo, Moya
Horarios de apertura
- Martes: Cerrado
- Lunes y Miércoles: 12:00 - 17:30
- Jueves, Viernes y Sábado:12:30 - 00:00
- Domingo: 12:30 - 22:00
