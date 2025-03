¿Has llegado tarde al aeropuerto y perdido tu vuelo? Tienes derecho a recuperar tu dinero

Llevas todo el año pensando en el viaje para tus vacaciones o decides realizar una escapada en alguno de los 'puentes' del año y a última hora tienes una situación inesperada te impide llegar a tiempo al aeropuerto y perder tu vuelo. Menuda faena.

¿Y ahora qué hago?, pensarás. Puedes pensar en coger el siguiente avión que salga para tu destino o irte a tu casa. Sin embargo, ¿sabías que tienes derecho a una indemnización cuando pierdes tu vuelo?

Muy pocos pasajeros desconocen que existe la denominada Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA). Se trata de un pago que exigen los aeropuertos por el uso de sus instalaciones y que las compañías aéreas incorporan al precio de cada billete y paga cada pasajero cuando compra el mismo.

¿A que destinan los aeropuertos el pago de la TUA?

La TUA es un impuesto que permite a los aeropuertos operar de manera eficiente y sirve para financiar los siguientes servicios a los pasajeros:

Seguridad : parte de este cargo se destina a garantizar que los protocolos de seguridad estén al día.

: parte de este cargo se destina a garantizar que los protocolos de seguridad estén al día. Mantenimiento de las instalaciones : asegura que todos los espacios de los aeropuertos estén en óptimas condiciones.

: asegura que todos los espacios de los aeropuertos estén en óptimas condiciones. Servicios para los pasajeros: se costean la conexión wifi, salas de esperas y servicios para tiendas y restaurantes de los aeropuertos.

¿Cuándo solicitar el reembolso de la tarifa TUA?

En caso de que un viajero no pueda realizar su viaje, es fundamental entender el procedimiento relacionado con el reembolso de la TUA. Si has realizado una compra de un billete y decides no viajar, tienes la posibilidad de solicitar el reembolso total dentro de las primeras 24 horas. Sin embargo, si este plazo ha pasado, solo puedes recuperar la cantidad correspondiente a la tarifa de uso del aeropuerto.

Las aerolíneas no están obligadas a reembolsar el coste total del vuelo en situaciones como llegar tarde o cancelaciones de último minuto, pero sí deben devolver la TUA si el pasajero cumple con los requisitos establecidos.

El usuario de TikTok @baijavier explica los derechos de los pasajeros para solicitar el reembolso de la TUA, siempre y cuando no hayas utilizado las instalaciones del aerpuerto.

#vuelo #avion #parati ♬ sonido original - BaiJavier @baijavier Haz ESTO si llegas TARDE al VUELO ✈️ ATENCIÓN: Si Pierdes el AVIÓN Eres válido para RECLAMAR el DINERO pagado por la TUA ✅ Se trata de una TARIFA, la cual pagas al COMPRAR el BILLETE. Y que te deben REEMBOLSAR al No USAR la INSTALACIÓN❗️ Para realizar la RECLAMACIÓN, debes recurrir a la AEROLÍNEA, sino hazlo en el AEROPUERTO. #dinero

¿Qué datos hacen falta para tramitar la devolución de la TUA?

De acuerdo con la Ley de Aviación Civil, el reembolso de la TUA no es automático; debe ser solicitado por el usuario. Esta ley indica que, independientemente de las razones que causen la imposibilidad de realizar el vuelo, el pasajero puede pedir la devolución de este cargo.

El importe de la TUA varía de un aeropuerto a otro y depende del tipo de vuelo, si es nacional, internacional o en conexión. Segun @baijavier, "la TUA es casi el 80% del coste del billete".

A la hora de realizar el trámite para solicitar la devolución de la TUA tienes que ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de la aerolínea. Entre los datos que debes facilitar están los siguientes:

Identificador de la reserva

Nombre completo del pasajero

Copia del DNI o pasaporte que se ha empleado para la reserva

Correcto electrónico facilitado para la reserva

Número de cuenta bancaria

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) detalla que si hay discrepancias entre la compañía y el pasajero y las mismas no se resuelven de manera privada, el siguiente paso es acudir a los tribunales.

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) es un cargo fundamental del coseo de los billetes aéreos que permite sustentar la funcionalidad y seguridad de los aeropuertos. Conocer cómo funciona y cómo solicitar el reembolso puede ayudar a los pasajeros a manejar mejor sus expectativas y a tener experiencias más agradables al volar.