Participa y consigue una entrada doble para MALVASOUL Lanzarote con LA PROVINCIA

 Participa en nuestro sorteo y gana dos entradas dobles para Malvasoul: John Morales + Chus en el exclusivo Restaurante Amura de Puerto Calero este sábado, 23 de agosto, a partir de las 15:30 horas.

Este evento reúne una cuidada selección de DJs que mezclarán sonidos soul, disco, latin y rare groove, prometiendo una jornada inolvidable. Encabezan el cartel John Morales, referente internacional de la música disco y creador del icónico estilo M+M Mix, acompañado de Chus, figura clave del club Malvasoul, conocido por su sensibilidad musical y su conexión con el público. Completan el line‑up Emma Play, Mr. Paradise y ThePiriExperience.

¿Cómo participar?

  1. Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate gratis y únete a nuestra comunidad.
  2. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario.
  3. Rellena el formulario y… ¡Ya estarás participando en el sorteo!

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Fecha del sorteo: 22 de agosto a las 12:00 horas

El mismo día del sorteo, viernes 22 de agosto, contactaremos con los afortunados mediante los datos registrados en su cuenta. Por eso, revisa y actualiza tu información en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario para que email y teléfono móvil estén correctamente.

¡No te pierdas la oportunidad de vivir MALVASOUL a lo grande! ¡Mucha suerte y nos vemos en la fiesta!

