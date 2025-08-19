Participa y consigue una entrada doble para MALVASOUL Lanzarote con LA PROVINCIA

¿Te gustaría disfrutar de una experiencia musical única frente al mar? Participa en nuestro sorteo y gana dos entradas dobles para Malvasoul: John Morales + Chus en el exclusivo Restaurante Amura de Puerto Calero este sábado, 23 de agosto, a partir de las 15:30 horas.

Este evento reúne una cuidada selección de DJs que mezclarán sonidos soul, disco, latin y rare groove, prometiendo una jornada inolvidable. Encabezan el cartel John Morales, referente internacional de la música disco y creador del icónico estilo M+M Mix, acompañado de Chus, figura clave del club Malvasoul, conocido por su sensibilidad musical y su conexión con el público. Completan el line‑up Emma Play, Mr. Paradise y ThePiriExperience.

¿Cómo participar?

Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate gratis y únete a nuestra comunidad. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario. Rellena el formulario y… ¡Ya estarás participando en el sorteo!

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Fecha del sorteo: 22 de agosto a las 12:00 horas

El mismo día del sorteo, viernes 22 de agosto, contactaremos con los afortunados mediante los datos registrados en su cuenta. Por eso, revisa y actualiza tu información en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario para que email y teléfono móvil estén correctamente.

¡No te pierdas la oportunidad de vivir MALVASOUL a lo grande! ¡Mucha suerte y nos vemos en la fiesta!