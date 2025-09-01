El auge del "eventismo" en Canarias, según la humorista Petite Lorena: cuando la vida cotidiana cede ante la proliferación de eventos
Canarias registra un notable aumento de eventos culturales, deportivos y festivos que cambia la forma de vivir y socializar en el Archipiélago. La conocida humorista canaria analiza cómo este fenómeno afecta al ocio en el Archipiélago
En los últimos años, Canarias está viviendo una transformación en la forma en que sus habitantes disfrutan del ocio y las reuniones sociales. El llamado “eventismo” –la tendencia a multiplicar y asistir a eventos de todo tipo–, según la cómica canaria Petite Lorena, se consolida como una característica de la sociedad actual en las islas.
El concepto de “eventismo” abarca la organización y participación masiva en actividades públicas y privadas, desde festivales gastronómicos y pruebas deportivas hasta ferias, conciertos o verbenas.
Este fenómeno responde a una demanda creciente de experiencias compartidas, una dinamización social que parece dejar en segundo plano las actividades tranquilas y la vida doméstica tradicional.
Del hogar a la calle: cómo cambió la agenda canaria
Hace veinte años, la vida social en Canarias giraba en torno a unas pocas celebraciones: verbenas, carnavales, bodas o fiestas patronales, recuerda Petite Lorena. Hoy, la realidad es muy diferente. Cada semana proliferan festivales temáticos como el "Fest Cooking Fruits o Sam Festival Canary", así como eventos deportivos y culturales, ya sean carreras populares, ferias gastronómicas o encuentros folclóricos.
Esta programación extensa, que abarca desde la Semana de la Hamburguesa hasta maratones y pruebas de atletismo, ha dejado casi sin hueco a las tardes tranquilas en casa. Las agendas se llenan de citas, y la frase más escuchada es: “Voy a un evento, ya veré de qué va”. El tiempo para actividades cotidianas como regar las plantas, cocinar con calma o simplemente descansar parece estar en peligro de extinción.
Consecuencias sociales y culturales del "eventismo"
La proliferación de eventos tiene efectos notables en la dinámica social de Canarias. Por un lado, contribuye al desarrollo económico, impulsa la cultura local y favorece el encuentro entre personas de diversas generaciones e intereses. Por otro, algunos expertos advierten del riesgo de saturación y de pérdida del valor de lo cotidiano.
La “vida normal”, basada en el disfrute de pequeños momentos en casa o el cuidado del entorno familiar, ha quedado relegada ante la urgencia continua de acudir a un evento, ironiza Petite Lorena.
- Un puente de cuatro días: este será el primer festivo escolar en Gran Canaria
- La captura de culebras en Gran Canaria asciende a 2.375 ejemplares durante este año
- Un anfiteatro natural de aguas cristalinas: la cala que recuerda a Madeira y está en Gran Canaria
- El Cabildo anuncia restricciones al tráfico pesado en la GC-1 norte a la altura de Alcampo Telde
- Las viviendas contenedor, una alternativa económica y rápida de moda en Canarias
- Canarias apuesta por independizar a los jóvenes en las habitaciones vacías de los mayores que vivan solos
- Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre, signo a signo
- Anabel Pantoja emociona a sus seguidores al anunciar un cambio de vida entre lágrimas