El auge del "eventismo" en Canarias, según la humorista Petite Lorena: cuando la vida cotidiana cede ante la proliferación de eventos

En los últimos años, Canarias está viviendo una transformación en la forma en que sus habitantes disfrutan del ocio y las reuniones sociales. El llamado “eventismo” –la tendencia a multiplicar y asistir a eventos de todo tipo–, según la cómica canaria Petite Lorena, se consolida como una característica de la sociedad actual en las islas.

El concepto de “eventismo” abarca la organización y participación masiva en actividades públicas y privadas, desde festivales gastronómicos y pruebas deportivas hasta ferias, conciertos o verbenas.

Este fenómeno responde a una demanda creciente de experiencias compartidas, una dinamización social que parece dejar en segundo plano las actividades tranquilas y la vida doméstica tradicional.

Petite Lorena / Petite Lorena

Del hogar a la calle: cómo cambió la agenda canaria

Hace veinte años, la vida social en Canarias giraba en torno a unas pocas celebraciones: verbenas, carnavales, bodas o fiestas patronales, recuerda Petite Lorena. Hoy, la realidad es muy diferente. Cada semana proliferan festivales temáticos como el "Fest Cooking Fruits o Sam Festival Canary", así como eventos deportivos y culturales, ya sean carreras populares, ferias gastronómicas o encuentros folclóricos.

Esta programación extensa, que abarca desde la Semana de la Hamburguesa hasta maratones y pruebas de atletismo, ha dejado casi sin hueco a las tardes tranquilas en casa. Las agendas se llenan de citas, y la frase más escuchada es: “Voy a un evento, ya veré de qué va”. El tiempo para actividades cotidianas como regar las plantas, cocinar con calma o simplemente descansar parece estar en peligro de extinción.

Consecuencias sociales y culturales del "eventismo"

La proliferación de eventos tiene efectos notables en la dinámica social de Canarias. Por un lado, contribuye al desarrollo económico, impulsa la cultura local y favorece el encuentro entre personas de diversas generaciones e intereses. Por otro, algunos expertos advierten del riesgo de saturación y de pérdida del valor de lo cotidiano.

La “vida normal”, basada en el disfrute de pequeños momentos en casa o el cuidado del entorno familiar, ha quedado relegada ante la urgencia continua de acudir a un evento, ironiza Petite Lorena.