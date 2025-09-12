Gana entradas para la grabación en directo de En Otra Clave con LA PROVINCIA

¿Te gusta reírte a carcajadas con el humor más auténtico de Canarias? Entonces no puedes perderte esta oportunidad única. LA PROVINCIA sortea 5 entradas dobles para asistir en directo a la grabación del programa En Otra Clave, el próximo jueves 18 de septiembre a las 20:00 horas en el Teatro Cruce de Culturas, en el Cruce de Arinaga.

Participar es muy sencillo y puede llevarte a vivir una experiencia inolvidable junto a algunos de los personajes más icónicos del humor canario.

Sobre En Otra Clave

Con más de 20 años en antena, En Otra Clave se ha consolidado como uno de los programas más queridos de la Televisión Canaria. Su original formato mezcla teatro y televisión, llevando sus grabaciones a diferentes escenarios del archipiélago con público en sala.

Entre sus personajes más entrañables destacan Chona, Mario, Pancha, Servando, Carmita y muchos más, que han hecho reír a varias generaciones en Canarias y también a espectadores en América Latina. Una cita imprescindible para quienes disfrutan del humor familiar, cercano y lleno de tradición isleña.

¿Cómo participar en el sorteo?

✅ Ser lector de LA PROVINCIA. Si aún no lo eres, regístrate gratis en nuestra web. 📝 Completar el formulario con tus datos. 🎉 ¡Y listo! Ya estarás participando para ganar tus entradas dobles.

Formulario de participación:

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

📅 El sorteo se celebrará el miércoles 17 de septiembre. Contactaremos de inmediato con los afortunados a través de los datos registrados en su cuenta.

Asegúrate de tener actualizados tus datos de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en tu perfil de usuario, para que podamos localizarte si resultas ser uno de los afortunados. Puedes hacerlo desde "Mi cuenta".

No dejes pasar esta oportunidad: participa y disfruta en directo de una noche llena de risas con En Otra Clave.

¡Mucha suerte a todos los participantes!