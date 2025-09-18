Guía para recorrer Canarias en busca de los cielos más bellos.

El astroturismo gana fuerza en Canarias y el resto de España como una opción cada vez más demandada por quienes buscan experiencias auténticas y sostenibles. En esta línea, la editorial Alhenamedia ha lanzado recientemente la guía 65 Los cielos más bellos de España, una obra que propone un viaje singular por todo el territorio nacional —incluidas Canarias— a través de rutas pensadas para disfrutar de la observación del cielo nocturno.

El libro, escrito por Miguel Ángel Pugnaire y Miguel Gil, dos referentes en divulgación astronómica, presenta 65 rutas distribuidas por la Península y las islas. De ellas, 53 están certificadas por la Fundación Starlight, lo que garantiza que se trata de enclaves con una calidad óptima para la observación astronómica y comprometidos con la protección del medioambiente nocturno.

La Fundación Starlight es una entidad respaldada por la Unesco y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que trabaja para proteger el cielo oscuro como patrimonio cultural, científico y medioambiental. Su sistema de certificación Starlight se ha convertido en un referente internacional en astroturismo, ya que garantiza que los destinos cuentan con las condiciones adecuadas para la observación del cielo, además de promover un turismo respetuoso y sostenible. La guía cuenta con el aval directo de esta fundación, y su directora, la doctora Antonia M. Varela Pérez, firma el prólogo del libro, calificándolo como "una obra pionera que invita a redescubrir el territorio desde una perspectiva original y reveladora".

El Coleccionista de Instantes

Viajar para mirar las estrellas… y también el territorio

Aunque el objetivo principal de la guía es despertar el interés por mirar al cielo, también busca que el lector reconecte con la tierra. Cada una de las rutas incluidas en la publicación es también una invitación a conocer municipios, comarcas y espacios naturales que en muchos casos forman parte de la llamada "España vaciada".

Así, el libro actúa como una herramienta de dinamización local, promoviendo un turismo que pone en valor los recursos naturales y culturales menos masificados. Este enfoque ayuda no solo a conservar el cielo nocturno, sino también a revitalizar económicamente las zonas rurales.

Gustavomedinaphoto.com

Canarias: un paraíso para el astroturismo

Las Islas Canarias son uno de los destinos más destacados dentro de esta guía gracias a la calidad de sus cielos. Lugares como el Parque Nacional del Teide o el Roque de los Muchachos, en La Palma, son ya conocidos a nivel mundial por sus excepcionales condiciones para la astronomía.

Gracias a su situación geográfica, la escasa contaminación lumínica y la regulación específica de la luz artificial, Canarias se posiciona como una referencia en observación astronómica, no solo para aficionados, sino también para investigadores de todo el mundo.

Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria): Un universo de barrancos bajo las estrellas

Tenerife: Erupción de estrellas en la cumbre de Tenerife

Fuerteventura: Entre dunas y constelaciones .

La Palma: Epicentro de los cielos oscuros

Sobre los autores de la guía

Miguel Ángel Pugnaire es médico, astrónomo y colaborador de medios como National Geographic. Ha publicado otras obras sobre divulgación científica y es un apasionado de la relación entre ciencia y naturaleza. Por su parte, Miguel Gil es fotógrafo especializado en astrofotografía, disciplina a la que se dedica desde 2015.

Ambos son cofundadores de Turismo Astronómico, una plataforma que promueve el astroturismo en España y que desarrolla proyectos educativos, culturales y divulgativos en torno al cielo nocturno.

Además, han impulsado el Complejo Astronómico Los Coloraos, ubicado en el Geoparque de Granada, un espacio que combina observación astronómica con arte, naturaleza, gastronomía y música.

Una guía para viajar de forma diferente

La publicación forma parte de la colección Simply Travellers de la editorial Alhenamedia, orientada a lectores que buscan alternativas al turismo convencional. Como en otros títulos de esta colección, la apuesta es clara: un turismo más consciente, conectado con la naturaleza y alejado de las multitudes.

65 Los cielos más bellos de España es una propuesta especialmente pensada para quienes sienten curiosidad por la astronomía, pero también para aquellos que desean descubrir nuevos destinos desde una perspectiva más respetuosa y reflexiva. Una forma de viajar que mezcla ciencia, cultura y sostenibilidad.

Mirador Astronómico de la Degollada de las Yeguas, en San Bartolomé de Tirajana / Paulsat/Shutterstock

Dónde conseguir la guía

La guía ya está disponible en librerías físicas y online. Se presenta como una herramienta útil tanto para quienes están iniciándose en el mundo de la astronomía como para viajeros experimentados que buscan nuevos rincones con encanto dentro del territorio español.