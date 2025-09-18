¿Eres lector fiel de LA PROVINCIA? Gana entradas para En Otra Clave

Si eres lector leal y asiduo de LA PROVINCIA, queremos premiar tu fidelidad con un nuevo sorteo de entradas para disfrutar en directo de En Otra Clave, el programa de humor 100% canario líder de audiencia en Televisión Canaria.

En esta ocasión, se sortearán 3 entradas dobles, para que puedas participar, junto a un acompañante, de la grabación del próximo episodio, que tendrá lugar el jueves 25 de septiembre a las 20:00 horas, en el Teatro Cruce de Culturas, en el Cruce de Arinaga - Agüimes.

Participar es realmente muy sencillo, y al hacerlo podrás ganar la oportunidad de vivir una velada única, especial e inolvidable, repleta de carcajadas y buen humor, compartida con el talentoso elenco de En Otra Clave. Este grupo de actores y actrices, con más de dos décadas sobre los escenarios, ha sabido mantener viva la esencia del espectáculo canario, dando vida con maestría a los personajes más carismáticos, ingeniosos y queridos del archipiélago. Gracias a ellos, varias generaciones de espectadores han disfrutado del inconfundible sello de humor cercano, fresco y auténticamente canario que distingue a este programa, que se ha convertido ya en un referente cultural y televisivo en las islas.

¿Cómo participar en el sorteo?

✅ Ser lector registrado de LA PROVINCIA. Si aún no lo eres, regístrate gratis en nuestra web. 📝 Completar el formulario con tus datos. 🎉 ¡Y listo! Ya estarás participando para ganar tus entradas dobles.

Formulario de participación:

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

📅 Como siempre, realizaremos el sorteo un día antes del evento, siendo el miércoles 24 de septiembre. Contactaremos de inmediato con los afortunados a través de los datos registrados en su cuenta.

👀 Es muy importante tener actualizados tus datos de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en tu perfil de usuario, para que podamos localizarte si resultas ser uno de los afortunados. Puedes hacerlo desde "Mi cuenta".

No dejes pasar esta oportunidad: participa y disfruta en directo de una noche llena de risas con En Otra Clave.

¡Mucha suerte a todos los participantes!