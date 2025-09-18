¿Eres lector fiel de LA PROVINCIA? Gana entradas para En Otra Clave
La nueva temporada arrancó el pasado jueves con un lleno absoluto
La grabación del programa se celebrará el próximo 25 de septiembre, nuevamente en el Teatro Cruce de Culturas
Si eres lector leal y asiduo de LA PROVINCIA, queremos premiar tu fidelidad con un nuevo sorteo de entradas para disfrutar en directo de En Otra Clave, el programa de humor 100% canario líder de audiencia en Televisión Canaria.
En esta ocasión, se sortearán 3 entradas dobles, para que puedas participar, junto a un acompañante, de la grabación del próximo episodio, que tendrá lugar el jueves 25 de septiembre a las 20:00 horas, en el Teatro Cruce de Culturas, en el Cruce de Arinaga - Agüimes.
Participar es realmente muy sencillo, y al hacerlo podrás ganar la oportunidad de vivir una velada única, especial e inolvidable, repleta de carcajadas y buen humor, compartida con el talentoso elenco de En Otra Clave. Este grupo de actores y actrices, con más de dos décadas sobre los escenarios, ha sabido mantener viva la esencia del espectáculo canario, dando vida con maestría a los personajes más carismáticos, ingeniosos y queridos del archipiélago. Gracias a ellos, varias generaciones de espectadores han disfrutado del inconfundible sello de humor cercano, fresco y auténticamente canario que distingue a este programa, que se ha convertido ya en un referente cultural y televisivo en las islas.
¿Cómo participar en el sorteo?
- ✅ Ser lector registrado de LA PROVINCIA. Si aún no lo eres, regístrate gratis en nuestra web.
- 📝 Completar el formulario con tus datos.
- 🎉 ¡Y listo! Ya estarás participando para ganar tus entradas dobles.
Formulario de participación:
¿Cuándo se conocerán los ganadores?
📅 Como siempre, realizaremos el sorteo un día antes del evento, siendo el miércoles 24 de septiembre. Contactaremos de inmediato con los afortunados a través de los datos registrados en su cuenta.
👀 Es muy importante tener actualizados tus datos de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en tu perfil de usuario, para que podamos localizarte si resultas ser uno de los afortunados. Puedes hacerlo desde "Mi cuenta".
No dejes pasar esta oportunidad: participa y disfruta en directo de una noche llena de risas con En Otra Clave.
¡Mucha suerte a todos los participantes!
