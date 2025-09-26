Laura Pausini pone a la venta las entradas de su histórico espectáculo en Canarias
Laura Pausini hace una parada en Tenerife en su nuevo show mundial.
La espera ha terminado: ya se anuncia la venta de entradas para el primer concierto de Laura Pausini en Tenerife. La artista italiana más internacional actuará el domingo 29 de marzo de 2026 en el Estadio Antonio Domínguez de Arona, dentro de su aclamada gira mundial YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027. Será una noche histórica para la isla: la primera vez que Pausini se presente en directo ante el público tinerfeño.
Fechas de venta de entradas
Preventa exclusiva Club de Fans:
Miércoles, 1 de octubre de 2025 – 11:00 h (hora Canarias)
Venta general (entrada abierta a todo el público):
Jueves, 2 de octubre de 2025 – 11:00 h (hora Canarias)
Disponibles en: www.entradas.com
Una noche irrepetible
El concierto en Tenerife reunirá los grandes himnos de la carrera de Pausini junto a las nuevas canciones de su próximo álbum YO CANTO 2, continuación del emblemático Yo Canto (2006).
Con más de 75 millones de discos vendidos, un GRAMMY®, cuatro Latin GRAMMYs y un Globo de Oro, Laura Pausini es la voz italiana más influyente del mundo y una de las artistas más queridas por el público internacional.
Datos del concierto en Tenerife
Lugar: Estadio Antonio Domínguez, Arona (Tenerife)
Fecha: Domingo, 29 de marzo de 2026
El concierto del YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027 en Tenerife está producido por Friends & Partners, con la colaboración de las promotoras locales New Event y Latitud Canarias.
- Jon Hernández, divulgador de IA: 'No pedir una segunda opinión a ChatGPT después de ir al médico, es negligencia con la propia salud
- Han sentenciado a la ciudad entera': los empresarios de Joaquín Costa responden a la limitación horaria
- Un joven apuñala en el abdomen y la oreja a otro en una pelea en Santa Catalina
- La Lotería Nacional premia a Gran Canaria por partida doble
- Una mujer contrata a una empresa de desokupas para saldar una deuda en Vecindario: «Si no pagas, te matamos y prostituimos a tu novia»
- Los paros parciales de guaguas continúan hoy
- Detenido por amenazar con una botella de cristal a una joven, golpearla y patear un coche de la Policía en Arenales
- La Minilla, entre el desconcierto y las molestias por la nueva zona verde de aparcamiento