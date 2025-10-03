Cristian Velasco crea una fiesta donde reivindicar el arte canario y generar un espacio de diversidad

El arte corre por sus venas. Cristian Velasco es un ir y venir de ideas sin parar. Actualmente es, además, el director artístico de ‘It’s Show Time’. Su trayectoria profesional, tal y como él mismo dice en un encuentro exclusivo en la Sala Garbós (San Agustín, Gran Canaria), va desde la danza; trabajó durante varios años como bailarín en diferentes espectáculos con diferentes artistas, como por ejemplo Rihanna, en musicales como ‘Hoy no me puedo levantar’, ‘The Hole Show’, entre tantos otros.

Probó suerte también en la industria audiovisual, trabajando como director de cine para diferentes marcas de moda, dentro y fuera del archipiélago. Incluso ha recibido algunas nominaciones internacionales, tanto como premios. “En el presente he puesto el foco en generar un espacio de diversidad y lleno de talento llamado ‘It’s Show Time’”, dice en el vídeo que puedes ver al inicio de la noticia.

“Es una historia bastante curiosa y atractiva, ya que surge de la necesidad, por mi parte y por la de muchas amigas, de tener un espacio en el que no solamente expresarnos libremente, sino también inspirarnos del talento de otras artistas y otras personas. Artistas que siempre me han rodeado en las diferentes disciplinas que he abarcado”, asegura.

El arte en su máxima expresión

‘It’s Show Time’ es bastante especial, pues no se trata de una fiesta al uso. No se celebra todos los fines de semana ni cuenta con un local en el que se repita. ‘It’s Show Time’ celebra con orgullo la diversidad y reivindica también el género más underground. Todes tienen cabida durante una noche en la que los juicios no existen, se genera hermandad y se chascan los dedos en forma de aplausos para el que canta, salta, desfila u organiza. ‘It’s Show Time’ cuenta con una temática distinta cada edición. En esta ocasión, es clave: ‘Spain is different’.

Sobre esto último, Cristian Velasco defiende que: “No me gusta dar muchos detalles porque me fascina la libre interpretación o la lectura que puedan hacer de la temática escogida”.

Para elevar el arte a su máxima potencia, ‘It’s Show Time’ cuenta en esta ocasión con el artista Cristóbal Tavares como creador de los carteles anunciadores, donde se presentan a los numerosos artistas que pondrán la guinda a una noche redonda.