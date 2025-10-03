LGTBIQ+
Cristian Velasco crea una fiesta donde reivindicar el arte canario y generar un espacio de diversidad
‘It’s show time’ es un evento cargado de diversidad que eleva el arte canario a su máxima potencia.
El arte corre por sus venas. Cristian Velasco es un ir y venir de ideas sin parar. Actualmente es, además, el director artístico de ‘It’s Show Time’. Su trayectoria profesional, tal y como él mismo dice en un encuentro exclusivo en la Sala Garbós (San Agustín, Gran Canaria), va desde la danza; trabajó durante varios años como bailarín en diferentes espectáculos con diferentes artistas, como por ejemplo Rihanna, en musicales como ‘Hoy no me puedo levantar’, ‘The Hole Show’, entre tantos otros.
Probó suerte también en la industria audiovisual, trabajando como director de cine para diferentes marcas de moda, dentro y fuera del archipiélago. Incluso ha recibido algunas nominaciones internacionales, tanto como premios. “En el presente he puesto el foco en generar un espacio de diversidad y lleno de talento llamado ‘It’s Show Time’”, dice en el vídeo que puedes ver al inicio de la noticia.
“Es una historia bastante curiosa y atractiva, ya que surge de la necesidad, por mi parte y por la de muchas amigas, de tener un espacio en el que no solamente expresarnos libremente, sino también inspirarnos del talento de otras artistas y otras personas. Artistas que siempre me han rodeado en las diferentes disciplinas que he abarcado”, asegura.
El arte en su máxima expresión
‘It’s Show Time’ es bastante especial, pues no se trata de una fiesta al uso. No se celebra todos los fines de semana ni cuenta con un local en el que se repita. ‘It’s Show Time’ celebra con orgullo la diversidad y reivindica también el género más underground. Todes tienen cabida durante una noche en la que los juicios no existen, se genera hermandad y se chascan los dedos en forma de aplausos para el que canta, salta, desfila u organiza. ‘It’s Show Time’ cuenta con una temática distinta cada edición. En esta ocasión, es clave: ‘Spain is different’.
Sobre esto último, Cristian Velasco defiende que: “No me gusta dar muchos detalles porque me fascina la libre interpretación o la lectura que puedan hacer de la temática escogida”.
Para elevar el arte a su máxima potencia, ‘It’s Show Time’ cuenta en esta ocasión con el artista Cristóbal Tavares como creador de los carteles anunciadores, donde se presentan a los numerosos artistas que pondrán la guinda a una noche redonda.
- Layonel Ramírez está en la UCI tras pasar un día y medio a la deriva en el mar
- El supermercado chino de los horrores: marisco caducado, pescado podrido y conservas no aptas para consumir
- Dos islas canarias entran en prealerta por lluvias desde este jueves
- La batalla de Layonel Ramírez: más de 60 horas agarrado a su moto acuática para sobrevivir
- Los afectados por la ley de vivienda vacacional acusan a Turismo de provocar un 'efecto llamada' para justificar la nueva norma
- Rafael, el grancanario que resistió 14 horas en el mar en un caso que recuerda al de Layonel Ramírez
- Mesa y López se convierte en un escaparate al aire libre este fin de semana
- Layonel Ramírez aparece con vida a 16 millas del suroeste de Gran Canaria