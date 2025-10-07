Viajes del Imserso 2025/2026: estos son los precios y destinos a los que puedes viajar desde Canarias

El programa de turismo social para personas mayores del Imserso arrancó el lunes 6 de octubre en diez comunidades autónomas, incluida Canarias. Esta iniciativa, impulsada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), ofrece 879.213 plazas para la temporada 2025/2026 y trae consigo importantes novedades orientadas a la inclusión social y el bienestar.

Desde el lunes 6 de octubre, las personas acreditadas en el programa de turismo del Imserso pueden comenzar a reservar sus viajes en las siguientes comunidades autónomas:

Canarias

Asturias

Cataluña

Castilla-La Mancha

Comunidad Valenciana

Islas Baleares

La Rioja

Navarra

País Vasco

Ciudad Autónoma de Ceuta

En el resto del país, la comercialización se iniciará el miércoles 8 de octubre. Estas comunidades son: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

Dos turistas del Imserso / E. P.

Distribución de las plazas y tipos de viaje

Este año, el programa pone a disposición de las personas mayores 879.213 plazas, que se asignan proporcionalmente a cada provincia en función del número de personas mayores de 65 años censadas. Las modalidades de viaje disponibles son:

Turismo de costa peninsular : 440.284 plazas (50,1%)

: 440.284 plazas (50,1%) Turismo de costa insular (incluye Canarias y Baleares): 228.142 plazas (25,9%)

(incluye Canarias y Baleares): 228.142 plazas (25,9%) Turismo de escapada (circuitos culturales, naturaleza, capitales de provincia, Ceuta y Melilla, y destinos europeos): 210.787 plazas (23,9%)

Estas cifras reflejan el compromiso del Imserso con un turismo social adaptado a las preferencias y necesidades de los mayores.

Dos novedades clave para la nueva temporada

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha introducido dos cambios significativos:

1. Tarifa reducida para personas con menores ingresos

Se habilita un cupo especial de 7.447 plazas con una tarifa fija de 50 euros por viaje, independientemente del destino. Esta medida está dirigida a personas que perciban prestaciones iguales o inferiores a las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad. El Imserso cubrirá el resto del coste del viaje.

Dos mujeres pasan delante de una agencia de viajes que oferta el programa del Imserso. / Efe

2. Posibilidad de viajar con mascotas

Por primera vez, se reserva un porcentaje de plazas para aquellas personas que deseen viajar acompañadas de sus animales de compañía. Esta opción estará disponible tanto en los destinos de costa peninsular como insular, siempre respetando la normativa sobre bienestar animal y las condiciones de transporte y alojamiento.

El objetivo es favorecer el bienestar emocional de las personas mayores y reconocer la importancia de los animales de compañía como apoyo afectivo y social.

Cómo reservar un viaje del Imserso

Las personas acreditadas han recibido una carta personalizada, en la que se detalla su condición de acceso (preferente o no preferente), la fecha desde la cual pueden realizar la reserva y las modalidades de viaje que tienen disponibles.

Las reservas pueden efectuarse de dos maneras:

Por internet :

: Turismo de costa peninsular y escapadas: www.turismosocial.es

Turismo de costa insular : www.mundicolor.es

: www.mundicolor.es En agencias de viaje autorizadas, presentando únicamente el DNI.

El sistema de reservas se escalona para evitar la saturación de las centrales de atención y garantizar el buen funcionamiento de las plataformas. Del 6 al 10 de octubre, solo pueden reservar los viajes asignados a su provincia. A partir del 11 de octubre, se abrirá el acceso a las plazas que hayan quedado vacantes en otras provincias.

¿Quién tiene prioridad para reservar?

Existe una acreditación preferente que permite reservar en el primer día asignado a cada comunidad. Esta condición se obtiene a través de un sistema de baremación que valora diversos criterios, como la edad, situación económica o si la persona ha viajado anteriormente con el programa.

¿A qué destinos del Imserso se pueden viajar desde Canarias?

El programa de turismo del Imserso incluye la posibilidad de viajar a otras islas del Archipiélago (Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma), además de destinos de Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza).

Piscina de Jameos del Agua. / C. P. L.

Si lo que se prefiere es la España Peninsular, la oferta incluye costas de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia.

Por otro lado, existen circuitos culturales en las comunidades autónomas, además de turismo de naturaleza por toda España, viajes a capitales de provincia y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Un anuncio de la Comunidad de Madrid ante el cartel de Tío Pepe en Sol. / LP

¿Cuándo cuesta viajar desde Canarias en los viajes del Imserso?

El precio final del circuito elegido depende de diversos factores como la temporada elegida para realizar el viaje, el número de días, el hotel elegido, el régimen de alojamiento o si opta por habitación individual o compartida, entre otras opciones.

El Imserso detalla en el siguiente cuadro el precio de los paquetes de desplazamiento y alojamiento.

Precios de los viajes del Imserso. / Imserso

Un programa con 40 años de historia

El programa de turismo del Imserso cumple este año su 40º aniversario. A lo largo de estas décadas, se ha consolidado como una herramienta fundamental para el envejecimiento activo, la cohesión social entre territorios, la generación de empleo en el sector turístico y la lucha contra la soledad no deseada entre la población mayor.

Según una encuesta realizada por el propio Imserso en 2023:

El 90,8% de los participantes calificó el programa como “bueno” o “muy bueno”.

de los participantes calificó el programa como “bueno” o “muy bueno”. El 66,1% de los pensionistas encuestados afirmó que repite los viajes cada año.

¿Qué aporta este programa a la sociedad?

Además de los beneficios personales para quienes participan, los viajes del Imserso generan un impacto positivo a nivel económico y social:

Impulsan el turismo en temporadas bajas, dinamizando el sector.

Fomentan el intercambio cultural entre diferentes regiones.

Contribuyen a la mejora de la salud física y emocional de las personas mayores.

Envejecer de forma activa viajando

La temporada 2025/2026 del Imserso arranca con fuerza y con un claro enfoque inclusivo. Canarias, junto a otras nueve comunidades, ya ha iniciado el proceso de reservas para un programa que apuesta por el bienestar, la accesibilidad y la modernización. Con casi 880.000 plazas disponibles y nuevas opciones como viajar con animales o acceder a tarifas reducidas, se sigue consolidando como una de las políticas públicas más valoradas por las personas mayores en España.

Si has recibido tu acreditación, ya puedes planificar tu próxima escapada. Y si aún no lo has hecho, permanece atento a tu fecha de acceso y a las opciones disponibles. Porque envejecer activamente también es viajar.