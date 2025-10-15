LA PROVINCIA sortea 10 entradas dobles para la segunda edición de la fiesta Loco Bongo en Gran Canaria

El próximo sábado 1 de noviembre, Gran Canaria volverá a vivir un tardeo lleno de música, humor y diversión con la llegada de Loco Bongo, la fiesta inspirada en los concursos de televisión de los años 90 que combina espectáculo, baile y muchas sorpresas. El evento se celebrará en el Parking del Centro Comercial Las Terrazas, en Telde, a partir de las 17:00 horas, prometiendo más de seis horas de entretenimiento sin pausa.

Con motivo de esta cita tan esperada, La Provincia sortea 10 entradas dobles entre sus lectores para que puedan disfrutar de una experiencia única y totalmente impredecible.

Un espectáculo sin igual

El show estará presentado por la imprevisible XENON Spain, con la conducción y el humor de los Hermanos Cicuta, la energía y simpatía de las bellas y locas azafatas, y la realización musical a cargo de Alex Barroso. Además, contará con la actuación especial de la artista invitada ¡Yurena!

Durante la velada, el público podrá disfrutar de los grandes hits de los 90 mezclados con los temazos de hoy, pruebas interactivas, premios, sorpresas y muchas risas aseguradas.

¿Qué puedes ganar?

🎟 1 de las 10 entradas dobles para disfrutar de LOCO BONGO en Gran Canaria.

🎶 Una fiesta donde la música, el espectáculo y el buen rollo son los protagonistas.

🎉 Sorpresas, actuaciones y una atmósfera que te hará bailar y reír como nunca.

¿Cómo participar en el sorteo?

Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate gratis y únete a nuestra comunidad. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario. Rellena el formulario y… ¡Ya estarás participando en el sorteo!

¿Cuándo se anunciarán los ganadores?

📅 El sorteo se celebrará el 31 de octubre.

Ese mismo viernes 31 de octubre, el equipo de La Provincia se pondrá en contacto con los ganadores a través de los datos que hayan facilitado en su cuenta. Te recomendamos comprobar y actualizar tu información en el apartado 'Mi cuenta' de tu perfil de usuario para no perderte ninguna comunicación.

🎉 ¡Aprovecha esta oportunidad para disfrutar de LOCO BONGO por todo lo alto!

Prepárate para una noche de música, sorpresas y diversión sin límites. ¡Mucha suerte y nos vemos en la fiesta! 🥳✨