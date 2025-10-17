Manuel Turizo llega a Gran Canaria y LA PROVINCIA te lleva gratis al concierto del año

El ritmo del Caribe aterriza en Canarias. Manuel Turizo, una de las voces más potentes y seductoras del pop urbano latino, encenderá el escenario de INFECAR (Las Palmas de Gran Canaria) el próximo 1 de noviembre con su esperado “201: Tour 2025”. Y si eres de los que no quieren perderse ni un solo acorde de sus grandes éxitos, LA PROVINCIA te lo pone fácil: sorteamos 10 entradas dobles para que vivas este concierto en primera fila y completamente gratis.

El intérprete de hits internacionales como La Bachata, El Merengue, Una Lady como tú o Déjala que vuelva promete una noche cargada de energía, baile y emoción. Su nuevo espectáculo llega con una puesta en escena moderna y envolvente que repasa sus temas más conocidos y las nuevas canciones de su próximo trabajo discográfico.

🎶 Una experiencia musical única en el corazón de Gran Canaria

Manuel Turizo se ha convertido en uno de los artistas más escuchados del panorama latino, conquistando millones de oyentes en todo el mundo con su mezcla de pop, reguetón y ritmos tropicales. Su carisma en el escenario y su conexión con el público hacen de cada concierto una auténtica celebración.

El recinto INFECAR se transformará por una noche en el epicentro del ritmo y la pasión latina, reuniendo a miles de fans deseosos de corear sus letras bajo el cielo canario.

LA PROVINCIA te invita a disfrutar del concierto

Desde LA PROVINCIA, seguimos apostando por acercarte las mejores experiencias culturales y de ocio en Canarias. Con sorteos exclusivos, promociones especiales y la mejor información sobre los grandes eventos del archipiélago, queremos que formes parte de los momentos que marcan el pulso de nuestra isla.

Así que…

📢 Participa ya y prepárate para cantar, bailar y vibrar al ritmo de Manuel Turizo en Gran Canaria.

Porque esta noche promete ser pura energía, pura emoción y pura bachata moderna.

¿Cómo participar en el sorteo?

Ser lector registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate gratis y únete a nuestra comunidad. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario. Rellena el formulario con tus datos ¡Y listo! Ya estarás participando en el sorteo.

¿Cuándo se anunciarán los ganadores?

📅 El sorteo se celebrará el 30 de octubre.

Ese mismo jueves 30 de octubre, el equipo de La Provincia se pondrá en contacto con los ganadores a través de los datos que hayan facilitado en su cuenta. Te recomendamos comprobar y actualizar tu información en el apartado 'Mi cuenta' de tu perfil de usuario para no perderte ninguna comunicación.

Si no ganas, ¡no te quedes fuera!

Si la suerte no te acompaña esta vez, no te preocupes. Aún puedes asegurar tu entrada y vivir el concierto del año comprando tus tickets en los puntos oficiales de venta:

👉 TomaTicket.es y entrees.es