Se abre la venta de entradas por días para la esperada quinta edición del Granca Live Fest

El momento más esperado por el público ya ha llegado. Desde hoy, jueves 23 de octubre, a las 12:00h en Canarias (13:00h en la Península), están disponibles las entradas individuales y los abonos de dos días para la quinta edición del Granca Live Fest, que se celebrará del 2 al 4 de julio de 2026 en el Estadio de Gran Canaria.

Alejandro Sanz, Dani Martín y Aitana: tres generaciones del pop español

El sábado 4 de julio, el Granca Live Fest reunirá sobre el escenario del Estadio de Gran Canaria a Alejandro Sanz, Dani Martín y Aitana, tres nombres que representan distintas generaciones del pop español y que garantizan una noche de emoción, éxitos y grandes momentos compartidos.

Alejandro Sanz regresa a Gran Canaria

El artista madrileño regresa a la isla tras más de una década con su gira ¿Y Ahora Qué?, en la que repasa sus grandes clásicos —de Corazón Partío a Amiga mía— junto a los temas más recientes de su repertorio. Con más de 25 millones de discos vendidos, Sanz promete un espectáculo a la altura de su leyenda: un viaje por las canciones que han acompañado a varias generaciones.

Dani Martín: 25 años de himnos

El exlíder de El Canto del Loco celebra su trayectoria con la gira 25 Pts años, un recorrido por sus himnos más emblemáticos y su carrera en solitario. Con su habitual energía y carisma, Dani Martín llenará de nostalgia y vitalidadel escenario del Granca Live Fest.

Aitana: presente y futuro del pop español

La artista catalana, una de las voces más internacionales de la música actual, presentará su ‘Cuarto Azul World Tour’, una producción de gran formato que ya ha conquistado escenarios en España y que próximamente llegará a Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Con Aitana, el festival reafirma su compromiso de ofrecer lo mejor del pop contemporáneo.

Una edición que consolida al festival como referente nacional

Con estas primeras confirmaciones, el Granca Live Fest 2026 se consolida como el evento musical más importante de Canarias y uno de los grandes festivales del circuito nacional. Desde su nacimiento en 2019, el festival ha experimentado un crecimiento imparable, reuniendo cada verano a miles de asistentes y convirtiendo el Estadio de Gran Canaria en el epicentro de la música en vivo del Archipiélago.

La quinta edición promete ser la más especial hasta la fecha, con nuevas incorporaciones al cartel que se anunciarán próximamente.

Entradas ya disponibles Las entradas por días y los abonos de dos días están disponibles desde hoy, jueves 23 de octubre, a través de los canales oficiales del festival en www.grancalivefest.com