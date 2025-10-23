Marilia Monzón regresa a casa con un concierto especial en Gáldar

La cantante y compositora Marilia Monzón vuelve a su tierra natal para ofrecer un concierto muy especial el próximo 28 de noviembre en el Centro Cultural Guaires, en Gáldar. Las entradas ya están disponibles en mariliamonzon.com

Será la primera vez que Marilia actúe en su propio municipio, un reencuentro muy esperado tanto por la artista como por el público que la vio crecer. Para esta ocasión, propone un formato íntimo y personal, pensado para compartir su música desde la cercanía y la honestidad. El público podrá disfrutar de las canciones que la han ido acompañando hasta ahora, junto a nuevas composiciones que formarán parte de su próximo trabajo discográfico. Será un directo que resalta la calidez de su voz y la raíz de su música, combinando la esencia de Canarias con los sonidos del otro lado del Atlántico, un puente sonoro entre lo íntimo y lo luminoso. En el escenario, Marilia se muestra con una naturalidad desarmante, logrando conectar de inmediato con el público y haciendo de cada concierto una experiencia cercana, sincera y profundamente emocional.

La Provincia

Desde su paso por Operación Triunfo 2018, Marilia ha seguido un camino artístico coherente y personal. Su primer disco, Prenderé una Velita (Esmerarte, 2023), la consolidó como una de las voces más prometedoras y sensibles del pop-folk en español. Con ese trabajo recorrió escenarios de toda España y de países como México y Colombia, llevando consigo una forma de entender la música desde las raíces, la dulzura y la emoción.

En este 2025, Marilia inicia una nueva etapa creativa inspirada en su conexión con Latinoamérica. En sus recientes proyectos ha colaborado con reconocidos músicos y productores de la región, como Ximena Sariñana o Denise Gutiérrez, explorando nuevos matices sonoros sin perder su identidad. Ese espíritu de búsqueda y mestizaje musical también estará presente en su concierto de Gáldar, donde adelantará parte del nuevo repertorio que está preparando.

El concierto del 28 de noviembre será un reencuentro con su gente y con el lugar donde empezó todo. Una noche para celebrar el camino recorrido y compartir, a través de la música, el orgullo de volver a casa y a la raíz.