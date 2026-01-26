Una isla de Canarias, entre los destinos más baratos para viajar por España en 2026

El turismo continúa transformándose y viajar en 2026 estará definido por un cambio claro en las prioridades de los viajeros. Lejos de los desplazamientos rápidos y la acumulación de destinos, la tendencia apunta a viajes más conscientes, personalizados y centrados en el bienestar, donde el tiempo y la calidad de la experiencia pesan más que la cantidad.

Este nuevo escenario responde a una demanda creciente de conexión auténtica con los lugares, interés por la cultura local y una mayor preocupación por el impacto ambiental y emocional de cada viaje.

Viajar menos, pero mejor: experiencias con sentido

Una de las principales tendencias para 2026 es el turismo de experiencias. Los viajeros ya no buscan únicamente visitar monumentos, sino integrarse en la vida local, conocer a las personas que habitan el destino y comprender su cultura, gastronomía y tradiciones.

Esta forma de viajar apuesta por estancias más largas en un mismo lugar, favoreciendo el comercio local y un turismo más sostenible. Desde talleres artesanales hasta rutas culturales o actividades al aire libre, el objetivo es vivir el destino desde dentro.

Bienestar, naturaleza y desconexión digital

Otra clave del turismo en 2026 será la desconexión del estrés cotidiano. Crece la demanda de alojamientos en entornos naturales, retiros de bienestar, spas, prácticas de yoga y experiencias enfocadas al cuidado físico y mental.

La llamada desconexión digital gana protagonismo frente al uso constante de dispositivos móviles. Muchos viajeros buscan espacios tranquilos donde reducir el ritmo, dormir mejor y reconectar consigo mismos, una tendencia que encaja especialmente bien con destinos rurales y de costa poco masificados.

Eventos culturales y deportivos como motor de viajes

Los eventos serán uno de los principales impulsores del turismo en 2026. Se estima que hasta el 65% de los desplazamientos estarán motivados por conciertos, festivales culturales y grandes citas deportivas.

Estados Unidos se perfila como uno de los destinos internacionales más relevantes gracias a la Copa Mundial de Fútbol y a la conmemoración del 250 aniversario de su independencia, aunque esta tendencia también se refleja en España, con una amplia agenda cultural y deportiva a lo largo del año.

España, un destino completo y asequible

A pesar del interés por los viajes internacionales, España sigue siendo una opción muy competitiva, especialmente para quienes buscan viajar con presupuesto ajustado sin renunciar a la calidad. Existen numerosos destinos económicos que combinan patrimonio, naturaleza, gastronomía y playa, según la web Capture the Atlas, especializada en fotografía de viajes.

La plataforma de viajes ha hecho un listado de 10 de los destinos más baratos para viajar en España en 2026. Entre los lugares elegidos, en segunda posición está una isla canaria.

Destinos baratos para viajar por España

Granada: historia, cultura y precios accesibles, con la Alhambra como gran referente.

La Alhambra de Granada, joya del patrimonio histórico español / Shutterstock

Lanzarote: paisajes volcánicos únicos, clima estable y una oferta turística diversa durante todo el año.

Restaurante de las Montañas del Fuego, en el Islote de Hilario, en el Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote). / La Provincia

Rías Baixas : playas, gastronomía y naturaleza en la costa gallega.

: playas, gastronomía y naturaleza en la costa gallega. Cádiz : uno de los destinos más económicos del sur, con playas y un casco histórico singular.

: uno de los destinos más económicos del sur, con playas y un casco histórico singular. Cantabria: combina mar, montaña y pueblos con encanto a precios moderados.

Archivo - Turistas haciendo fotos en la Primera playa de El Sardinero, a 10 de agosto de 2025, en Santander, Cantabria (España). / Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

Almería : ideal para vacaciones tranquilas, con el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

: ideal para vacaciones tranquilas, con el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Benidorm: amplia oferta hotelera que permite ajustar presupuestos.

Archivo - Bañistas en Benidorm (Alicante), en una imagen de archivo. / Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

Torremolinos : playas accesibles y buenas conexiones.

: playas accesibles y buenas conexiones. Huelva : naturaleza, costa y espacios protegidos como Doñana.

: naturaleza, costa y espacios protegidos como Doñana. Blanes: opción económica de playa cerca de Barcelona.

Un turismo más consciente y planificado

En definitiva, viajar en 2026 estará marcado por decisiones más reflexivas, donde el bienestar, la sostenibilidad y la autenticidad serán tan importantes como el precio. España, y especialmente destinos como Canarias, se posicionan como enclaves ideales para responder a estas nuevas demandas, ofreciendo experiencias completas sin necesidad de recorrer grandes distancias.