La Carpa 2026 arranca por todo lo alto con Bresh y Luar La L: 4.500 personas inauguran el gran festival del verano en Canarias

La Carpa 2026 ya está en marcha. El festival de verano de referencia en Canarias abrió sus puertas el pasado 16 de julio en la Playa de la Barca de Sotavento, en Jandía, con una primera noche marcada por el éxito de público, la energía de la fiesta Bresh y la actuación sorpresa de Luar La L.

El recinto, con capacidad para 4.500 personas, registró un lleno absoluto en una velada que sirvió como punto de partida para más de dos semanas de música, espectáculos y entretenimiento. La organización destacó el ambiente vivido durante la jornada inaugural, que transcurrió sin incidencias y con una respuesta masiva por parte del público.

Luar La L sorprende al público con un show inolvidable

Uno de los grandes momentos de la noche llegó con la aparición inesperada de Luar La L. El artista puertorriqueño se convirtió en el protagonista de una actuación cargada de conexión con los asistentes, entregándose completamente durante su espectáculo.

El cantante llegó incluso a lanzarse en tres ocasiones entre el público, protagonizando una de las imágenes más comentadas de la apertura del festival y elevando todavía más una atmósfera festiva que se mantuvo hasta bien entrada la madrugada.

La cita comenzó con la reconocida fiesta Bresh como anfitriona, una propuesta que volvió a demostrar su capacidad para reunir a miles de personas en torno a la música urbana, los grandes éxitos internacionales y una experiencia de ocio diferente.

Un festival que apuesta por la seguridad y el buen ambiente

Más allá del impacto musical, la organización puso en valor el desarrollo tranquilo de la primera jornada. La ausencia de problemas o incidencias durante una noche con el recinto completo refuerza la consolidación de La Carpa como uno de los grandes eventos del verano en las islas.

Detrás de este arranque se encuentra DN7 Music, promotora dirigida por David Navarro, que afronta su segundo año consecutivo al frente del festival. El trabajo coordinado de los equipos de producción, seguridad, logística y animación permitió que la inauguración se desarrollara con normalidad y con una respuesta positiva del público.

17 noches de música con The Jacksons como gran reclamo

La Carpa 2026 se prolongará hasta el 1 de agosto con un total de 17 jornadas consecutivas de programación. El festival, integrado además en el marco del 38º Campeonato Mundial de Windsurf y Wingfoil, convierte a Jandía en uno de los grandes focos turísticos y culturales del verano canario.

Tras la apertura, el calendario continúa con propuestas como la Fiesta Canaria Tropical, la Fiesta Arehucas Noche Blanca, la Fiesta Absolut o la Exotic Night, antes de una de las fechas más esperadas: la actuación de The Jacksons el próximo 22 de julio.

La legendaria banda protagonizará su única actuación en Canarias, un acontecimiento que David Navarro ha definido como “un hito no solo para La Carpa, sino para toda Canarias”.

El cartel continuará con nombres como Ñengo Flow, Wade, Huey Dunbar, Lion Fiah, Omega o DJ Candy Boy, además de numerosas sesiones y fiestas temáticas que completan una programación diseñada para convertir Sotavento en el epicentro del ocio durante todo el verano.

Con una primera noche de lleno total, La Carpa 2026 confirma su posición como una de las grandes citas musicales del calendario canario.