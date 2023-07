El verano es la estación más esperada de todo el año. Días más soleados, con más horas de luz natural, salitre en la piel, arena en los pies… El verano es un mundo de sensaciones y apetece pasar las horas lo más cerca posible del mar.

Una de las opciones preferidas por muchas personas es veranear en un camping en la playa en una caseta, una caravana, autocaravana e incluso en una furgoneta camper. Fuerteventura es la isla preferida de Canarias para irse de acampada por la extensión y belleza de sus playas repartidas a lo largo de los 150 kilómetros de costa con aguas transparentes, arenas rubias en su mayoría y entornos paradisíacos.

Sin embargo, a día de hoy no existe una zona habilitada junto a la playa en Fuerteventura en la que se pueda acampar dotada de servicios como agua, luz y baños, entre otras prestaciones, según la información facilitada por las policías locales de los distintos municipios de la isla majorera.

Hasta hace unos años funcionó el camping de Pozo Negro, en el municipio de Antigua, pero en la actualidad no está operativo. Era una de las zonas más populares de Fuerteventura para acampar por su ubicación y servicios.

Acampar y estacionar en una playa en Fuerteventura

Hay que hacer una diferencia entre acampar y estacionar. Acampar lleva consigo instalar una caseta o una tienda de campaña para dormir además de ocupar espacios exteriores si estamos con una caravana, una autocaravana o una camper, lo que implica poner toldos y desplegar sillas y mesas, entre otras instalaciones, tanto de día como de noche.

En cambio, estacionar es aparcar el vehículo en un sitio determinado para poder comer o pasar la noche durmiendo en su interior sin problema, pero sin tener extendido el toldo e instaladas las mesas y sillas en el exterior durante todo el tiempo.

Pecnoctar suele estar permitido en la mayoría de sitios donde se pueda estacionar vehículos, aunque corresponde a cada ayuntamiento regular esta actividad y no en todos los lados las caravanas, autocaravanas y camper pueden pernoctar.

El estacionamiento se debe llevar a cabo fuera del dominio público marítimo terrestre, es decir, sin invadir zonas de costas, en lugares en los que no esté expresamente prohibido aparcar la caravana, autocarava o camper y siempre que el consistorio correspondiente ni ninguna otra institución superior lo impida. De lo contrario, las personas que incumplan las normas se exponen a sanciones.

Pasar el día y la noche con vistas al mar puede ser un buen plan, pero siempre y cuando no se incumpla ninguna norma al respecto.

El Cabildo de Fuerteventura trabaja junto con el sector de caravanistas de la isla en la elaboración de la ordenanza que regulará la actividad de las acampadas, la primera de estas características en Canarias, con el fin de establecer los criterios de homogeneización del uso de las áreas para acampar, camping y zonas reservadas para caravanas, autocaravanas y camper en el suelo rústico.

Dónde aparcar la caravana, autocaravana y furgoneta en Fuerteventura

Mientras tanto, en Fuerteventura existen varias zonas para al estacionamiento (no acampada) de caravanas, autocaravanas y furgonetas camper cerca de las playas, aunque sin servicios. La Asociación Campista de Fuerteventura explica que se puede estacionar “en cualquier lugar, siempre por encima de la zona de costas y como cualquier otro vehículo (sin sacar nada fuera)”. No obstante, añade el citado colectivo, “hay algún municipio, como La Oliva, que no permite aparcar en primera línea de costa en zonas urbanas”.

Por otro lado, la Asociación Campista de Fuerteventura informa de que existen zonas de servicios para autocaravanas, caravanas y camper en la zona de Mercadona (bajada de Tetir), Tarajalejo (solo vaciado), El Cotillo, BP Corralejo y Betancuria, entre otras. En algunas playas del municipio de Pájara hay zonas habilitadas para el vaciado de aguas negras y grises, como La Jaqueta.

A continuación, se detallan cuatro de las playas más populares de Fuerteventura para estacionar:

Antigua

Pozo Negro

En la costa este majorera, entre Las Salinas y Gran Tarajal, se encuentra La playa de Pozo Negro. A diferencia de la mayoría de plazas de Fuerteventura, de arena rubia, la de Pozo Negro es de callaos y arena oscura. Su ambiente es tranquilo, apenas recibe turistas.

Tuineje

Tarajalejo

Frente a la playa de Tarajalejo, en el pueblo del mismo nombre, y junto a la avenida hay una explanada donde se puede estacionar pero no acampar. Es una localidad pesquera y la playa es de arena negra y callaos. Su ambiente es tranquilo.

Giniginámar

La playa Giniginamar es una playa semiurbana de arena gruesa negra y bolos que está junto al pueblo marinero del mismo nombre y situada entre las playas Gran Tarajal y Tarajalejo. No es una zona saturada de visitantes y sus aguas son tranquilas.

La Oliva

Jablito

El pequeño pueblo de El Jablito, en el municipio majorero de La Oliva, es de ambiente pesquero y muy tranquilo. Esta localidad se encuentra en el norte de Fuerteventura.

El Jablito está situado frente al Parque Holandés y Montaña Roja.