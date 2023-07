Disfrutar del mar es un placer en cualquier época del año, sobre todo en Canarias. Hay distintas maneras de hacerlo: pasando un día en la playa, dándote un chapuzón en alguna de las piscinas naturales, contemplando un atardecer, haciendo deportes como el surf y en un camping. Son solo algunas de las propuestas.

¿Te gustaría dormir a la orilla del mar con los pies en la arena, con el sonido de las olas de fondo y ver amaneceres y atardeceres de película desde un sitio privilegiado ? Esta opción es posible si te vas de acampada a la playa con tu caseta, caravana, autocaravana o furgoneta. Pero ¡ojo! Solo puedes hacerlo en las zonas en las que está permitida esa actividad, es decir, en los camping. De lo contrario podrás ser multado.

El auge de aficionados a las acampadas ha ido en aumento en los últimos años. La posibilidad de dormir fuera de las tradicionales zonas turísticas, planificar cada nuevo día en compañía de la brisa del mar y en pleno contacto con la naturaleza es un buen plan para estas vacaciones.

Es importante conocer la normativa de cada lugar para saber lo que se puede hacer y lo que no.

Acampar en las zonas autorizadas te permite disfrutar de forma más cómoda de tus vacaciones, de una forma más segura y con servicios de los que beneficiarte.

En Lanzarote solo hay un camping, por lo que es el único sitio legal en el que puedes montar tu caseta o estacionar tu vehículo de acampada sin que te sancionen. Se trata del camping de Papagayo, en el Monumento Natural de Los Ajaches. Esta camping depende del Cabildo de Lanzarote y abre en Semana Santa y en los meses de verano.

En La Graciosa está el camping de la Playa del Salao, cerca de Caleta del Sebo, pero por ahora está cerrado hasta nuevo aviso. En esa zona, que gestiona el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, solo se permite acampar con caseta y hacer uso del área es gratis. Tiene aseos públicos y duchas. La Playa del Salao es de aguas tranquilas y transparentes, por lo que bañarse allí no es peligroso. No obstante, cuando se trata del mar hay que extremar la precaución en todo momento.

Tanto el camping de Papagayo como el de la Playa del Salao son públicos y hace falta reservar para hacer uso de los mismos.

Yaiza

'Camping' de Papagayo

La zona de acampada de Papagayo, en el Monumento Natural de Los Ajaches, cuenta con un total de 284 parcelas de las que 64 están destinadas a casetas y tiendas de campaña (3x4 metros aproximadamente) y 220 parcelas son para caravanas, autocaravanas y tiendas de campaña grandes (7x9 metros aproximadamente).

El camping dispone de parcelas situadas cerca de los servicios para personas con movilidad reducida, así como de parcelas en las que se permite tener mascota. Como servicios extras el área de acampada tiene baños para todas las personas y también adaptados a personas con movilidad reducida, duchas interiores y exteriores, fregaderos, enganches de suministro de agua para llenar depósitos, enganche de desagüe para aguas sucias en cada parcela, depósito exterior de aguas negras, iluminación comunitaria, servicio de vigilancia las 24 horas, acceso desde el área de acampada hasta la playa para personas en silla de ruedas y zonas de barbacoa.

El camping de Papagayo permanecerá abierto a la ciudadanía entre el 10 de julio y el 17 de septiembre de 2023. Las reservas ya se pueden realizar en la web www.acampadapapagayo.com o llamando al teléfono 828 181 555 en horario de oficina.

El precio de reserva será de 9 euros por día para residentes y de 11 euros por día para no residentes para parcelas para auto-caravanas o remolques (máximo 4 personas). Para parcelas para acampada en caseta (máximo 4 personas), será de 6 euros para residentes y 8 euros para no residentes por día. Para un quinto campista extra (mayor de 14 años), el precio será de dos y tres euros por día para residentes y no residentes, respectivamente.

La Graciosa

Playa del Salao

La zona de acampada de la playa del Salao la gestiona el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), al encontrarse ubicada en el interior de la finca patrimonial del Estado adscrita al OAPN. El área se encuentra a 900 metros del Muelle de Caleta del Sebo. La superficie de la zona de acampada es de 23.871,92 metros cuadrados , con un total de 50 parcelas señalizadas de 123,8 metros cuadrados cada una, con unas dimensiones de 12,5 x 9,9 metros.

El área dispone de aseos públicos con duchas, que se encuentran ubicadas en su borde oriental, en el interior de una edificación perteneciente al Ayuntamiento de Teguise, gestor y responsable de dichas instalaciones. No se dispone de parrillas para cocinar. El uso de fuego en la zona está prohibido por las Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Teguise. El uso de la zona de acampada es totalmente gratuito y no está sujeto al pago de contraprestación económica alguna.

La reserva de las parcelas se realiza exclusivamente a través de internet en la Central de Reservas On-Line de la Red de Parques Nacionales (OAPN), en la siguiente dirección: reservasparquesnacionales.es. Sin embargo, la zona de acampada de la playa del Salao está cerrada hasta nuevo aviso.

Haría

Acampale Glamping Lanzarote (Arrieta)

Si quieres irte de glamping, es decir, acampar con glamour, en un lugar con encanto y lujo y más confort que una acampada tradicional, en Lanzarote también tienes esa opción. Es un establecimiento privado y se llama Acampale Glamping Lanzarote.

El Acampale Glamping Lanzarote se encuentra en Arrieta y ofrece vistas al mar, piscina al aire libre, jardín, salón compartido, terraza y zona de barbacoa. Esta tienda de lujo ofrece WiFi y aparcamiento privado gratuitos. Todos los alojamientos incluyen zona de salón comedor.

Los huéspedes del Acampale Glamping Lanzarote pueden jugar al ping pong en el establecimiento o practicar ciclismo en los alrededores. La playa de la Garita se encuentra a 300 metros del alojamiento.