Playa, sol, descanso y chiringuito. Son cuatro de los ingredientes imprescindibles de las vacaciones de verano, aunque en Canarias hay buen tiempo durante todo el año y esa receta es extensible a las cuatro estaciones. Buena comida, buen ambiente y unas vistas espectaculares en primera línea de costa. Es lo que tiene vivir o visitar el paraíso.

¿Tienes pensado visitar algún chiringuito de playa en tus vacaciones en Lanzarote? Siete de los nueve que te presentamos a continuación cuentan con un Solete de Verano en la categoría de chiringuitos y terrazas en la Guía Repsol. Aunque alguno de ellos no sea el típico chiringuito de playa, no dejes de hacer una visita. Uno de los chiringuitos reconocidos con un Solete de Verano acaba de cerrar sus puertas y ya es historia.

Los lugares distinguidos con un Solete se distinguen porque son ideales para pasar un buen rato y disfrutar de la cocina en compañía de familiares y amigos.

Son establecimientos en los que sentarse a comer o tomar algo sin prisa, alejados del ritmo exigente de la ciudad. El Solete de Verano de la Guía Repsol reconoce al local que seduce por su cercanía, su propuesta apetecible y el buen ambiente. Una dirección para sugerir a amigos y guardar como punto de referencia.

Yaiza

Chiringuito Tropical (Playa Blanca)

“Situado en primera linea de mar, se pueden degustar todo tipo de arroces y productos locales de temporada. Buena relación calidad-precio y tiempo de espera adecuado”, recoge la Guía Repsol. Se ubica en Montaña Roja, cerca del faro de Pechiguera.

Mientras estás comiendo puedes disfrutar de las espectaculares vistas de la vecina isla de Fuerteventura y el Islote de Lobos.

Las puestas de sol mientras disfrutas de uno de sus mojitos o te das los últimos chapuzones del día en el mar es uno de los mejores planes que puedes hacer en el sur de Lanzarote. Muy cerca del Chiringuito Tropical están los Charcones, piscinas naturales en la costa entre Pechiguera y Janubio.

Calle Irlanda, 1.

Be Papagayo y Casa El Barba (Papagayo)

Los chiringuitos Be Papagayo y Casa El Barba, situados sobre la loma junto a la impresionante cala de Papagayo, de aguas turquesas, la más fotografiada de Lanzarote, son los que tienen las mejores vistas de la Isla. Resguarda de los vientos, Papagayo enamora a todo aquel que la visita. Nunca defrauda.

Desde su terraza y los alrededores no solo se contempla Papagayo, sino las playas de su entorno, Los Ajaches, además de Playa Blanca, el Islote de Lobos y Fuerteventura.

Ninguno de ellos figura en la Guía Repsol, pero son de obligada visita si acudes a Papagayo.

Mirador de Las Salinas (Janubio)

Arroces con carabineros o cremoso de gambas rojas son algunas de las especialidades que destaca la Guía Repsol. Está frente a las Salinas de Janubio, las más grandes de Canarias y a un paso de la playa de Janubio. Te queda de camino a Los Hervideros y El Golfo.

Calle los Molinos, 5.

Haría

El Chiringuito Beach Bar (Arrieta)

Frente a la playa de La Garita y la pasarela que se adentra unos metros mar adentro, en el encantador pueblo de Arrieta, está el Chiringuito Beach Bar. “Rica comida, cerveza fría, tapas variadas y terraza al sol. La carta amplia y para todos los gustos con precios muy asequibles”, destaca la Guía Repsol. En la última semana del pasado mes de junio cerró sus puertas después de tres décadas en funcionamiento. El Ayuntamiento de Haría prepara la renovación de la zona, la más concurrida del norte de Lanzarote.

El Chiringuito Beach Bar sedujo al mismísimo David Cameron, exprimer ministro británico, que lo visitó junto a su mujer y sus hijos en sus vacaciones en Lanzarote en abril de 2014.

Calle el Lajero, 1C.

La Piscina. El Pichón (Punta Mujeres)

“Típico bar de pueblito costero, con terraza y piscinas naturales. Puedes probar los pulpitos, las puntillas de calamar y pescados frescos con unas tradicionales papas con mojos”. Así describe la Guía Repsol a uno los bares más populares de la localidad de Punta Mujeres y del norte de Lanzarote.

El establecimiento está junto a una de las piscinas más visitadas de Punta Mujeres.

Calle Virgen del Pino, 41.

La Maresía (Órzola)

El pueblo de Órzola es la localidad que está más al norte de Lanzarote y desde su muelle parten a diario los ferrys que conectan las islas de Lanzarote y La Graciosa.

“El pescado fresco y lo tradicional se fusiona con toques innovadores y creativo”, resalta la Guía Repsol.

Calle la Quemadita, 18.

Tías

Cofradía de Pescadores de La Tiñosa

La Tiñosa es el origen de la gran zona turística que es Puerto del Carmen, pionera del turismo en Lanzarote hace más de cinco décadas. Con vistas al muelle, varadero y riscos de La Tiñosa, en la Cofradía de Pescadores “trabajan desde hace más de 20 años con productores locales de Lanzarote, y el marisco típico de la isla, como son los burgados, las lapas y el mejillón”.

Avenida del Varadero, 1.

Arrecife

Charco Vivo

A escasos metros de la ribera del Charco de San Ginés, la laguna natural de agua salada de Arrecife, para la Guía Repsol Charco Vivo es “muy aconsejable para desayunar con bocadillos de pescado o calamares. Se elaboran con la misma receta desde que su fundador, Norberto Ginory, abriera el negocio en 1960”.

Calle Juan de Quesada, 7.