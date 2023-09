Gran Canaria tiene dos de las playas turísticas más conocidas dentro y fuera del Archipiélago, como son Playa del Inglés y Maspalomas, las más famosas de la Isla, junto con la capitalina Las Canteras, y con un alto grado de ocupación durante todo el año.

Si eres de los que viajas en busca de rincones que no estén concurridos, estás de enhorabuena. Gran Canaria también tiene playas tranquilas, verdaderos tesoros que se convierten en paraísos naturales en los que poder relajarse sin las aglomeraciones de los arenales más visitados.

Las playas más tranquilas en Gran Canaria

Si quieres disfrutar de un día de playa relajado sin que te llenen de arena cuando el bañista de al lado sacuda la toalla, si no quieres escuchar las conversaciones de móvil de tus vecinos ni que te molesten con la música alta, Gran Canaria tiene rincones que te están esperando y que no están al alcance de todo el mundo. Eso sí, tienes que tener en cuenta que en muchos casos se trata de playas vírgenes y sin servicios a su alrededor, por lo que es recomendable que lleves comida y bebida para pasar el día y estar preparado para andar por senderos, ya que no siempre hay carreteras que te lleven lo más cerca posible a la costa ni los trayectos son aptos para personas con movilidad reducida.

En todo caso, vale la pena sentir el arrullo de las olas en solitario o con poca gente a tu alrededor, una experiencia inolvidable.

El siguiente listado tiene algunas de las playas más tranquilas de Gran Canaria.

Playa de Aguadulce (Telde)

Al otro lado de la playa de Tufia (arena negra) está la cala de Aguadulce (arena rubia), de aguas transparentes, pero azotada por el viento con cierta frecuencia. Aún así es uno de los paraísos de la costa de Telde que se debe visitar.

Cerca del aparcamiento hay un sendero por el que se baja hasta la playa de Aguadulce, aunque no es apto para personas con movilidad reducida.

Playa del Cabrón, en Arinaga (Agüimes)

Si quieres disfrutar de una playa tranquila alejada del bullicio de las zonas turísticas de Gran Canaria, la playa del Cabrón es una buena alternativa, con vistas al Faro de Arinaga.

El Cabrón tiene una longitud de 290 metros de largo y 27 de ancho y su oleaje es moderado.

La riqueza y belleza de sus fondos marinos atraen a los amantes del buceo.

El acceso hasta El Cabrón no es posible para personas con movilidad reducida debido a los irregulares caminos de tierra para bajar hasta allí.

Playa Montaña de Arena (San Bartolomé de Tirajana)

Se trata de una de las playas nudistas más populares del Archipiélago. Se encuentra en San Bartolomé de Tirajana y su ubicación, lejos de urbanizaciones y con cierta dificultad de acceso, le permite mantener un encanto especial. La playa está abrigada por una enorme montaña de arena. De ahí su nombre.

Es una de las playas vírgenes de la zona y alejada de las zonas más masificadas del sur de Gran Canaria. Su acceso es complicado, a pie por caminos de tierra, por lo que no se aconseja acudir con niños ni con demasiadas cosas para cargar.

Está situada en el sur de Gran Canaria, entre Pasito Blanco y Arguineguín. Tiene unos 240 metros de longitud. Los conocedores del lugar aconsejan aparcar en la playa de Las Carpinteras. Hacia la izquierda y bordeando el mar hay un pequeño sendero por el que se puede llegar hasta Montaña de Arena en poco tiempo, menos de un cuarto de hora.

Playa de Las Carpinteras (San Bartolomé de Tirajana)

Playa formada por bolos, grava y rocas grises que alcanza su máxima anchura con la bajamar, formándose piscinas de origen natural y de aguas cristalinas. Ideal para la pesca de caña y submarinismo. Su grado de ocupación a lo largo del año es prácticamente nulo. A la playa de Las Carpinteras es puede acceder en transporte público.

Playa Tiritaña (Mogán)

Playa de arena negra de 86 metros de longitud flanqueada por acantilados en la desembocadura del pequeño barranco de Tiritaña. Destaca su entorno natural y aguas cristalinas con una zona par practicar submarinismo.

Tiritaña es una de las pocas calas vírgenes y aisladas en la costa sur de Gran Canaria, a pesar de estar cerca de Taurito.

Playa de Faneroque (Agaete)

La playa de Faneroque se ubica en el noroeste de Gran Canaria, muy cerca de Agaete. La tranquilidad que se respira en este rincón privilegiado, lejos de las zonas urbanizadas, cautiva a numerosos amantes de la naturaleza. Además, a la pequeña playa de Faneroque, que permanece prácticamente virgen, sólo se puede acceder a pie, lo que la convierte en un rincón ideal para finalizar una jornada de senderismo con un baño en el mar.

El viento y el oleaje que hay algunos días en la playa de Faneroque exigen extremar la precaución al visitante. Con el mar el calma, el baño en mar abierto y en las charcas que se forman en las rocas de la playa resulta relajante.

Playa de Guayedra (Agaete)

Situada en la desembocadura del Barranco de Guayedra, la playa de Guayedra es de piedra y arena negra y tiene fuerte oleaje.

Para acceder hasta esta cala de arena oscura es necesario realizar el trayecto en todoterreno primero y después a pie. La playa de Guayedra es una de las más bellas de Gran Canaria y está rodeada de importantes acantilados en cuya cima se encuentra el pinar de Tamadaba, uno de los mejores conservados de Canarias.

Desde la cala de Guayedra, situada cerca del pueblo y puerto de Agaete, se contemplan unas impresionantes puestas de sol y vistas al Teide. La playa tiene arena negra durante casi todo el año, sobre todo en verano ya suelen predominar las rocas.

Playa de La Caleta (Agaete)

Ubicada entre la Playa del Juncal y la Playa de Las Salinas, La Caleta es como el propio nombre indica, una cala de piedra localizada en pleno mar abierto. Su acceso se realiza a pie por un camino que parte desde El Turmán, en Agaete.

Güi-Güi (La Aldea de San Nicolás)

Una de las joyas naturales de Gran Canaria es la playa de Güi-Güi. De arena rubia y aguas cristalinas, es un espectacular paraje virgen entre montañas en el oeste de la Isla. La naturaleza en estado puro.

Hasta Güi-Güi solo se puede acceder en una excursión a pie de unas dos horas y media de duración desde la localidad de Tasartico o en barco desde Mogán. Es recomendable llevar bastante agua y protección solar.

Al final, el esfuerzo para llegar hasta Güi-Güi estará más que recompensado con un refrescante baño en el mar envuelto en un entorno único. Güi-Güi es uno de secretos mejor guardados de Gran Canaria al encontrarse alejado de los localidades turísticas. Es una de las mejores calas escondidas de Gran Canaria.