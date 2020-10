La Casa Fuerte ha aprovechado el conflicto que Raquel, tía de Fani, ha creado en el exterior del reality para poner contra las cuerdas a la concursante: Jorge Javier Vázquez anunciaba al inicio de la gala que la joven vería las imágenes en las que su familiar aseguraba que había ejercido la prostitución junto a su sobrina, algo que indignó a las redes sociales por ser 'humillante' e 'innecesario'.

Finalemente, llegó el momento en el que Fani observó lo que su tía decía de ella, a lo que explicó: "a eso se dedicó ella, la señora del pelo rosa, y yo la llevaba a esa casa y la recogía a esa casa. Pero yo no trabajé allí. Yo, por suerte o por desgracia, llevo trabajando desde los 14 años y nunca me ha faltado dinero para comer". Por esta razón, anunció que tomaría acciones legales contra Raquel en cuanto hoy hablase con su abogado, no sin antes decir que estaba "muy dolida" con alguien que ha demostrado "no tener escrúpulos ni corazón".

Christopher, pareja de Fani, ha defendido sin pensárselo a su chica: "es una vergüenza, me dan asco. No tengo otra palabra. No todo vale por dinero". Al igual que la protagonista de la historia, el joven no se sorprende, aunque "no pensaba que iba a ser como la hermana de Fani, de llenarse los bolsillos de dinero diciendo cualquier cosa. De vergüenza no, lo siguiente".