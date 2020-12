Pablo y Nacho han compartido muchas cosas en 'Pasapalabra'. Han vivido 50 programas juntos, han rivalizado 50 veces en 'El Rosco'€ De hecho, el canario Pablo dedicó a Nacho el de ese día, el de sus 'bodas' de oro, sin saber que sería el último entre los dos. No obstante, lo que queda ya entre ambos es, sobretodo, una "amistad".

"Gracias al programa por contar conmigo, fue una suerte que me llamaran", replicó Nacho, incapaz de contener las lágrimas de emoción. Antes de marcharse, Mangut quiso dirigirse a su compañero Pablo, compartiendo además una curiosa anécdota: "Muchas gracias también a Pablo. Cuando a mí me preguntaban si había más gente que estudiaba para esto yo siempre decía que no quería que me lo trajeran a él, porque era el que más sabía. Pero mira, nos hemos hecho amigos".

El concursante isleño, Pablo Díaz, le devolvió las palabras de cariño justo antes de comenzar uno de sus 'Roscos' más complicados, con la emoción a flor de piel: "Ha dado la casualidad de que justo ayer le decía unas palabras al cumplir nuestras 'bodas de plata' en 'El rosco', pero quiero reiterarme en ellas ahora que se va", comenzó diciendo en referencia a sus palabras de este jueves donde afirmaba que "si ha sido superfeliz en el concurso es gracias a Nacho".

"Los programas con Nacho han sido una gozada", prosiguió Díaz, afirmando que "Mangut no solo ha sido un rival de 'Rosco', sino un compañero y un amigo. Hablamos fuera del programa y se le va a echar mucho en falta. Espero que en un tiempo, quizá no muy lejano, le podamos volver a ver por aquí", concluyó Pablo.