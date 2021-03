Propuestas televisivas muy diversas marcan la programación de este martes 23 de marzo. Emilio Aragón, Santiago Segura, Florentino Fernández, Karra Elejalde, Antonio de la Torre y Mercedes Milá charlarán esta noche de televisión con Dani Rovira en ‘La noche D’. Además, Mayra Gómez Kemp será entrevistada por Pepe Viyuela en su sección ‘Documentos PV’.

A las 22:45 horas, ‘Mujer’ regresa a Antena 3 con un nuevo episodio. En esta entrega, Piril, que envía las fotografías de Şirin y Sarp a Bahar en un momento de enfado, no sabe qué hacer en realidad. Suat, por otro lado, no quiere que Bahar reciba estas fotos… Un plan se avecina en el horizonte.

Por su parte, Cuatro emite esta noche (22:50 horas) una nueva entrega de ‘En el punto de mira’. Durante la pandemia, el miedo se ha instalado en parte de la sociedad, las fobias se han agudizado o han aparecido en muchos ciudadanos y los médicos alertan de que este tipo de trastornos que van en aumento. Ante esta circunstancia, Boro Barber y Marta Losada investigan a fondo diversos casos de personas que han desarrollado estas patologías y recogen el testimonio de diferentes expertos.

'Love is in the air', en Telecinco

‘Love is in the air’ también ocupará el prime time de Telecinco (22:45 horas) durante la noche de este martes. Serkan se recluye en su casa, una situación que preocupa a su madre, amigos y compañeros de trabajo. Eda, por su parte, buscará la manera para poder seguir adelante y conseguirá hacerle volver. Entretanto, la arquitecta trata de localizar al subcontratista responsable de la obra en la que fallecieron sus padres. En este difícil momento, Serkan brindará su apoyo a la joven. Tras un desfile de moda benéfico organizado por Aydan, Serkan quedará prendado una vez más por el encanto de Eda. El empresario tratará de acercarse a ella, pero nada saldrá según lo esperado.

LaSexta emite 'Carta Blanca'

Además, un nuevo pase de ‘Carta Blanca’ llega esta noche (22:30 horas) a laSexta. Dos amigos lamentan que el matrimonio les haya arruinado toda posibilidad de diversión, especialmente en lo que al sexo se refiere; sus esposas deciden entonces concederles un fin de semana libre, un paréntesis de libertad, en el que podrán desmadrarse todo lo que quieran, sin remordimientos ni explicaciones.