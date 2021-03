El documental de Rocío Carrasco sigue trayendo cola en todos los programas de Mediaset, incluso en 'Todo es mentira'. El espacio que presenta Risto Mejide habló con Mónica García, la candidata de Más Madrid a las elecciones madrileñas, sobre el testimonio de la hija de Rocío Jurado. Por otro lado, el presentador hizo partícipe a la audiencia del despido de Antonio David Flores tras la emisión de los primeros episodios, en los que Carrasco afirmó que su ex la había maltratado.

"No sé si es un comunicado de Mediaset, pero si es así, yo creo que toca hacer autocrítica", dijo el presentador sobre el anuncio que leyó Carlota Corredera en 'Sálvame'. Risto afirmó no entender que no se hubiera prescindido antes del tertuliano: "Si el contenido del documental ya se sabía, igual habría estado bien prescindir antes de la emisión".

Pese a sacarle los colores a su cadena, Risto se mostró firme: "Es la opinión de un presentador de esta casa. Opinión libre". "Hoy es el día que ya se ha emitido. Pero si ya se conocía el contenido del documental, debería haber sido antes", añadió.

Antonio David Flores participó hasta la pasada semana en 'Sálvame', cuando conoció que su ex había grabado el documental en el que hablaba por primera vez de su relación. "¿Cuánto han pagado a Rocío Carrasco?", dijo el ex guardia civil, que aseguró: "Os ha estafado".