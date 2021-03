Paz Padilla ha recuperado este miércoles su puesto como presentadora de 'Sálvame'. La humorista ha estado un tiempo alejada de las cámaras tras dar positivo en Covid-19, motivo por el que incluso tuvo que ser ingresada durante varios días. Completamente recuperada, ha vuelto a las instalaciones de Mediaset y ha contado cómo ha vivido su lucha contra la enfermedad.

"Nunca pensé que me fuera a pasar, me considero joven y no tengo ninguna enfermedad", ha comenzado diciendo Paz. Aunque al principio no experimentó síntomas graves, cinco días después del diagnóstico empezó a tener fiebre. Fue a partir del décimo día cuando las cosas se complicaron todavía más, ya que pasó a tener dificultades respiratorias.

En el hospital se descartó que tuviera neumonía, pero los médicos decidieron hacerle una analítica: "Los índices de coagulación estaba alterados y eso podía provocar trombos, así que decidieron dejarme ingresada". "Me asusté por si iba a más, el Covid no sabe cómo va a reaccionar el cuerpo", ha reconocido la presentadora.

El testimonio de Paz Padilla ha emocionado a Lydia Lozano, que hace tan solo unos días perdía a su hermano Jorge por culpa del coronavirus. La colaboradora ha roto a llorar y ha abandonado el plató, motivo por el que la conductora de 'Sálvame' ha decidido zanjar el tema: "Lo siento, quería contarlo para que la gente se conciencie de que esto es serio".