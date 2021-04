Lola Índigo no pudo evitar la emoción en la segunda gala de 'The Dancer' al conocer la historia personal de uno de los concursantes. En concreto, la capitana empatizó con Freddy un joven transexual que contó su pasado son tapujos y detalló cómo había conseguido llegar hasta su situación actual.

El bailarín se presentó sin límites ante los espectadores de La 1: "Tenía mucho miedo de decir a mis padres que era transexual. Creía que la gente me iba a hacer la vida imposible. Pero mis padres me han apoyado en todo, estoy muy orgulloso de tenerlos". Además, el chico reconoció que era la primera vez que bailaba sobre un escenario: "Voy a ser como siempre he querido ser. Voy a ser yo mismo".

Freddy consiguió que la audiencia abriera el espejo del programa, lo que supone que un 75% de los presentes le han han dado el visto bueno. Tras la actuación, Lola Índigo se mostró visiblemente emocionada y le quiso dedicar unas palabras: "Ya era hora, necesitaba algo así en el programa. He sentido tu energía directa y me encantaría que cumplieras tu sueño en este programa", le dijo empatizando con su historia y mostrándose visiblemente emocionada.