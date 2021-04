Rocío Carrasco regresó este miércoles a Telecinco para explicar algunos de los aspectos más destacados más relevantes del testimonio sobre su vida. La hija de Rocío Jurado recordó la agresión que sufrió por parte de su hija, Rocío Flores, en el verano de 2012, uno de los episodios más duros de su vida: ""No podría denunciar a mi hija porque es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Siempre la he querido proteger".

“Ese día Rocío me agrede y yo termino en un hospital, pero no era ella la que me pegaba, era su padre. Porque quiero dejar claro ya desde el principio que mi hija fue verdugo porque antes fue víctima de esa persona (Antonio David Flores). Y era muy vulnerable", relató Carrasco, pidiendo públicamente que no se le ataque, ya que la culpa la tiene su padre.

Rocío Carrasco: "No podría denunciar a mi hija porque es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Siempre la he querido proteger" #RocioVerdad6 #RocioEnDirecto https://t.co/oib2Epc9wq pic.twitter.com/eiM9eUgoSO — YOTELE (@yotele) 21 de abril de 2021

Rocío contó que su hija paró porque ella estaba "inconsciente en el suelo", también desveló que "nunca" se interesó por cómo estaba después de la agresión: "Sé por el chófer, que tuvo que declarar, que mi hija cogió su móvil y llamó a su padre y le dijo: "Papá, ya está hecho". Por eso digo que lo que pasó era la obra maestra de ese ser, Antonio David Flores".

Por otra parte, Rocío Carrasco por qué no respondió a las tres llamadas que le realizó su hija tras su llamamiento, desmintiendo que le dijese que no le llamase más: "No estoy preparada para eso, sé que ella tampoco, sé que las condiciones no son las idóneas y que todo lo que gira en torno a no es ambiente idóneo".

En relación a este tema, también desveló que ha consensuado con los responsables del documental omitir algunos detalles del episodio 8 relacionadas con su hija: "Hemos llegado a la conclusión que hay cosas de ese relato que tienen que quedarse entre ella y yo".

Por otro lado, espués de que Fidel Albiac apareciese para apoyarla públicamente, Rocío Carrasco le hizo una pregunta a María Patino después de que también protagonizase un enfrentamiento con su pareja: “¿Por qué tú, cuando esa persona (Antonio David) os contó que el episodio de la ventana era mentira porque había rejas, no dijiste que yo te lo había contado a ti 20 años antes?".

Preguntada también por la presentadora de 'Socialité', la hija de Rocío Jurado aseguró que no sabía si Antonio David tiene el valor de denunciarla, añadiendo que ella lo haría: "Para mí sería una alegría que Antonio David me denunciase".