laSexta y RTVE han anunciado esta tarde la cancelación de los debates electorales previstos por ambas cadenas tras suspenderse el que se estaba celebrando este viernes en la cadena Ser, cuando el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se ha levantado al dudar su homóloga de Vox, de las amenazas de muerte que ha recibido.

Poco después, también han abandonado el debate los candidatos del PSOE y Más Madrid, Ángel Gabilondo y Mónica García. En el mismo no estaba la candidata del PP y actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que no tenía previsto participar en ningún debate más allá del celebrado en Telemadrid.

laSexta ha anunciado la cancelación de su debate previsto para el lunes 26 de abril "tras evaluar los acontecimientos sucedidos este viernes en la campaña electoral madrileña y tras conocer la negativa de varios candidatos a mantener nuevos debates".

Así lo ha dado a conocer la cadena de Atresmedia, que ha explicado que el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y el líder de Más País, Íñigo Errejón, han manifestado que no tiene sentido participar en más debates de cara a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo en Madrid después de lo ocurrido este viernes en la SER.

Como ha apuntado laSexta, Iglesias ha abandonado el estudio de la radio del Grupo Prisa porque Vox insistía en cuestionar la veracidad de las amenazas de muerte al exvicepresidente del Gobierno. "Esto es muy grave. La tolerancia e impunidad que ha habido con este tipo de amenazas han hecho que vayan a más", ha dicho el candidato de Unidas Podemos.

En cuanto al candidato socialista, Ángel Gabilondo, fuentes del PSOE han señalado a laSexta, que el requisito para cualquier debate es condenar la violencia y que no caben los que dan cobertura a las amenazas de muerte. "Esto va de democracia", insisten. Así, dan a entender a laSexta que el PSOE no acudirá a ningún debate más con Vox porque la formación de extrema derecha no condena esas amenazas, ha informado la cadena de televisión.

Por su parte, RTVE ha anunciado a la Junta Electoral Provincial de Madrid la cancelación del debate previsto para el próximo 29 de abril "ante la anunciada ausencia de varios candidatos y para no perjudicar la

obligada proporcionalidad y neutralidad de RTVE", según ha informado la corporación.

RTVE recuerda que, "en su obligación de facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones", ofreció a las formaciones políticas con representación en la Asamblea de Madrid, la celebración el día 29 de abril del último debate entre los presidenciables antes de las elecciones del 4 de mayo.