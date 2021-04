En 'First Dates' hay solteros que no tienen problema en explicar sus defectos. Bea acudió al programa presentador por Carlos Sobera con la intención de encontrar el amor, pero mostrándose tal y como es en realidad sin ocultar aquello en lo que flaquea.

La joven cenó en el restaurante de Cuatro con Iván, con el que habló abiertamente de muchos temas. Uno de los que salió a relucir durante la velada fueron celos, en los que el chico mostró sus sensaciones: "Si veo que estás con alguien y parece que hay un poco de tonteo pues el mosqueo sí me lo cojo".

Lo que probablemente no se imaginaba era la respuesta que le daría la soltera, que no dudó en definirse como una persona complicada a la hora de estar en pareja: "Soy muy celosa, a veces demasiado, intento controlarlo. A veces son unos celos enfermizos, me pongo muy tóxica". "Busco una persona que me sepa llevar porque a mí es muy difícil saber llevarme. Soy muy celosa y bastante insoportable. Soy muy bipolar, o estoy muy bien o estoy muy mal”, dijo con total honestidad.

Quizás sus palabras pasaron factura en la cita. Cuando llegó el momento de decidir si querían tener una nueva cita juntos, Bea no tuvo dudas a la hora de expresar que quería seguir conociendo al chico. Iván, por su parte, rechazó volver a tener un encuentro y alegó que eran muy opuestos: "En personalidad chocamos en muchas cosas y podría ser un problema para la convivencia", sentenció antes de que cada uno se fuese por un lado.